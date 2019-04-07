Подростки и уединение: полезно или депрессивно

Отчасти одиночество не свойственно современному человеку. Постоянно пребывая на связи через интернет, используя ежеминутно гаджеты, люди привыкли постоянно находиться на связи с миром. И одиночество воспринимается как некоторое отклонение от нормы и даже может стать причиной депрессии.

У молодых людей особенная психика, ведь в период взросления именно друзья и социум занимает важную часть его Я, являясь ядром личности. Для этого переходного периода от детского Я во взрослость характерен неустойчивый тип поведения: иногда подросток выступает, как взрослый, а иногда совершает поступки, свойственные ребенку. И в этот момент почувствовать свою значимость и силу помогает МЫ. Они зачастую носят одинаковую одежду и слушают одну музыку, много общаются. Важно одобрение и принятие обществом, отторжение коллективом может привести к депрессии. Такие изгои, которые лишены общества сверстников и друзей, формируют заниженную самооценку, проявляют снижение успехов в учебе. Даже известны примеры разрушения личности подростка и нередки случаи суицида. Потому что подросток лишен самого главного - общения со сверстниками.

Продолжая изучение темы, Калифорнийский университет провел масштабное анкетирование более 1000 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет и выяснил интересные факты. Все вопросы в анкете касались одиночества, как добровольного уединения и связанных с ним ощущений подростков (способны ли они наслаждаться тишиной или, напротив, только чувствуют дискомфорт и ненужность), так и разного рода притеснения социумом.

Результатом исследования стало разделение всех опрошенных на две группы: первые уходили «в себя» и «тишину» по депрессивным отрицательным причинам. Они были более склонны к депрессии и агрессии.

Если подросток уходил от общения по «позитивным» причинам он, наоборот, стремился к спокойствию и рефлексии. Такие молодые люди обладали более высоким уровнем развития личности, более позитивными отношениями с окружающими и независимостью. Они были и более развитыми, так как недостаток общения с друзьями заменяли другими интересами. Встреча по доброй воле с собственным Я и своим внутренним миром помогала в формировании самосознания. Стоит отметить, что подросток может регулярно менять сферу своих интересов - это нормально. Развиваясь и находя новые занятия, он может расширить и круг своего общения.

Важный аспект переходного возраста - профессиональное самоопределение. Для этого уже в подростковом возрасте нужно пробовать и изучать различные направления деятельности. И как результат - спад напряжения и уровня депрессивности.

Данное исследование показало, что в наш век, когда каждый стремится к интровертности и одобрению социумом, одиночество иногда может пойти на пользу.

Тем не менее, итальянские ученые работают над созданием лекарства от одиночества - прегненола. Спустя некоторое время после приема препарата чувство одиночества у людей действительно ослабевало, если не проходило полностью.

Стоит отметить, что обычными способами помочь подростку в его гормональной буре и процессе становления личности является ведение дневника, общение с другом, может и более старшим, общение с психологом.

Фото: cbs-kurgan.com

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