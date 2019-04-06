Как мнение толпы влияет на личность

Мнение толпы или стада баранов. Так называют в шутку эксперимент, который провел Соломон Эш, чтобы доказать, как способно мнение группы или общества влиять на принятие решение.

Многие люди, даже самые независимые в своих суждениях, способны изменять свое мнение под влиянием большинства.

Суть эксперимента заключалась в следующем. Учёный собрал группу людей якобы для проверки зрения. Все сидели в одном зале. Участники эксперимента были условно разбиты на 2 группы: первые "подсадные" (7 человек), вторые - те, кто подвергался испытанию чужим мнением (1 человек в группе «подсадных»). Группе демонстрировали 2 плаката с простым рисунком. На первом плакате было изображено 3 прямых линии, на втором - одна линия, равная по длине одной из линий на первом плакате. Остальные 2 были значительно короче или длиннее.

Всем задавали один и тот же вопрос: какие из линий идентичны? Когда заранее проинструктированные участники эксперимента давали заведомо ложный ответ, указывая не ту линию, то человек, не знающий об эксперименте, часто давал такой же ответ, хотя зрение его не подводило - легко было определить, какая из линий длиннее/короче другой. Однако под влиянием мнения большинства 37% процентов подопытных дали неправильный ответ.

Если в группе хотя бы один из "подсадных уток" давал верный ответ, то испытуемый тоже мог согласиться. В таких случаях доля ошибочных ответов составила 9-12%.

И если вся группа указывала равные линии верно, то подопытный также в 100% давал правильный ответ, не выказывая ни доли сомнения.

Этот эксперимент показал наглядно, как мнение толпы, мнение большинства может менять наше мнение, причём вынуждая вместо заведомо правильного, очевидного ответа давать ложный.

С точки зрения психологии человек всегда является участником группы: семьи, рабочей команды, коллектива по интересам, оппозиции. И это свойство психики быть заодно с командой, быть, как все в группе и иметь такое же мнение, часто приводит к ошибочным суждениям.

Как только мы бросили монетку, чтобы разделиться на 2 группы, сразу же последователи "орла" начинают считать себя лучше команды "решки". Но конфликту с представителями другой группы всегда противопоставляется усиление единства в собственном. Так, уже после первой встречи любой политической партии (например, есть правые и левые радикалы) мнение толпы выравнивается относительно среднего и является общим в группе.

Потому мнение тех, кто в группе - это нечто среднестатистическое мнение толпы, группы, стада. Оно необязательно правильное, но объединяет коллектив.

Иногда человек ради одобрения группы готов отказаться от собственной принципиальной позиции и мнения. Причина кроется в инстинктах - в группе человек чувствует себя более защищённым, а безопасность и самосохранение - важнейшие приоритеты человека, позволившие ему выжить.

Фото: zuuonline.com

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