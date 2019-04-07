Как распознать токсичного человека

Психологи рекомендуют окружать себя людьми, которые позитивно мыслят и всегда стремятся чего-то достичь. К большому сожалению, таких намного меньше, чем тех, кто неудовлетворен собственной жизнью и постоянно жалуется окружающим, обвиняя в своих неудачах всех, кого только можно, кроме себя самого. Чтобы распознать токсичного человека, достаточно немного с ним пообщаться, обратив внимание на некоторые моменты его поведения и общения с вами. Если вы обнаружите в своем собеседнике хотя бы один из типов поведения, о которых написано в этом материале, знайте, что перед вами плохой человек, и от него хорошего ждать не приходится. Лучше всего свернуть общение с ним.

Они хвастаются. Если человек постоянно хвастается какими-то своими достижениями, чаще всего мнимыми, то навряд ли вы сможете назвать его хорошим человеком. Осторожны будьте и с теми, кто постоянно нахваливает себя. Подчеркивая, какой он умный, красивый или же очень хороший. Задайтесь вопросом, почему же его до сих пор никто не оценил, не сказал о нем доброго слова? Фишка таких людей заключается в том, что, расхваливая себя перед собеседником, такие люди стараются войти к вам в доверие или повлиять на ваше мышление.

Они заставляют вас защищаться. Известно, что лучшей защитой всегда являлось нападение. Некоторые недобросовестные люди до сих пор успешно пользуются подобными приемами, манипулируя вами настолько тонко, что вы не можете этого, даже, понять. Однако, постоянно чувствуете себя виноватыми перед такими людьми, или же вынуждены оправдываться. Старайтесь избегать общения с людьми, которые постоянно вынуждают вас держать оборону и защищать собственные убеждения и себя самого. Эти токсичные элементы отрицательно повлияют на вашу жизнь.

Они заставляют вас им угождать. Если есть признаки такого в отношениях с вашими знакомыми, друзьями, коллегами по работе, немедленно и сразу же обрубите их. Сначала человек вас о чем-то просит, вы не отказываете ему в помощи, но затем подобные просьбы начинают звучать все чаще, и вы не замечаете, как вами начинают сознательно манипулировать.

Они не проявляют интереса к вашим проблемам. Общаясь с человеком, вы узнаете от него все подробности его жизни, а вот вашей он совсем не интересуется, перебивая вас, когда вы пытаетесь вставить в беседу что-то и о себе. Отсутствие интереса в ваш адрес свидетельствует о том, что ваш знакомый зациклен только на своих проблемах, а окружающий мир и люди, живущие в нем, его совсем не интересуют.

В их присутствии вы чувствуете себя не комфортно. Есть такие люди, с которыми, едва познакомившись, мы чувствуем себя некомфортно, словно не в своей тарелке. Проведя некоторое время с человеком, вы ощущаете дискомфорт и моральную усталость, а также чувствуете себя выжатым, как лимон? Перед вами токсичный человек, общение с которым нужно прекратить, как можно быстрее. Негатив собеседника может только навредить вам и вашей светлой ауре.

Фото: bdfamilylaw.com

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