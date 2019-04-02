Новое исследование показывает 2 способа исправить проблемы в отношениях при расстройствах личности.

Для людей с расстройствами личности близкие отношения могут стать проблемой. По определению расстройства личности хахватывают и межличностные процессы. То, что приводит людей к расстройству личности, также влияет на их способность строить отношения, выражать себя, уважать границы и разрешать конфликты. Однако длительные интимные отношения могут также помочь людям с этими расстройствами, предоставляя им поддержку и стабильность, если их партнеры могут выдержать случайные штормы, которые могут разразиться в ходе повседневной жизни.

По данным исследовательской группы, возглавляемой Джозефом Бини и его коллегами из Петербургского университета (2019 г.), «романтические отношения людей с РЛ часто бывают конфликтными, насильственными и нестабильными». Люди с расстройствами личности, отмечают они, особенно склонны к небезопасным стилям привязанности, а это означает, что им не хватает стабильных «внутренних рабочих моделей» себя. Кроме того, при столкновении с конфликтом люди с небезопасными стилями привязанности демонстрируют шаблоны общения, которые создают дополнительные трудности в отношениях.

Один интригующий вопрос, который задают исследователи, заключается в том, строят ли люди с расстройствами личности отношения с партнерами, у которых тоже расстройства личности. Точно так же их интересует выбирают ли люди с небезопасными стилями привязанности партнеров с аномальными видами привязанности? С одной стороны, если оба партнера имеют одинаковые уровни привязанности, они могут помочь друг другу. Однако, если оба партнера имеют более высокий уровень привязанности, это может повести их отношения по злополучному пути.

Авторы предполагают, что люди, чьи партнеры проявляли повышенную тревожность, могут разорвать отношения "в ответ на конфликтное поведение или основываясь на предыдущем опыте конфликта с романтическим партнером". Другими словами, они уходят, потому что просто не хотят втягиваться в очередной бой. «Попытки установления связи, которые партнер воспринимает как удушающие или чрезмерно обременительные, будут более жизнеспособными».

Результат исследования дает представление о том, как парыс проблемами могут преодолеть трудности, научившись распознавать потребности друг друга и реагировать на них.

Фото: violahouse.ru

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