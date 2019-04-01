Психологам удалось выяснить, почему мы не можем не любить музыку, которой мы так наслаждались в детстве.

Это все связано с «ремиссией». Психологи выявили, что мы, как правило, помним больше событий из наших подростковых и ранних взрослых лет, а также, что наша любимая музыка тоже имеет тенденцию происходить из этого времени. Именно в эти годы формируются наши личные предпочтения, а песни, которые сопровождают наш подростковый опыт, оставляют эмоциональный отпечаток в нашей памяти на всю жизнь. Исследования, проведенные в Кембриджском университете в 2013 году, подтвердили, что с возрастом мы придаем все меньше значения музыке и что музыка, которую мы ищем, имеет тенденцию быть менее интенсивной и более «сложной», такой как джаз и классика.

Можете ли вы научить свой мозг любить другую музыку?

Вы можете ненавидеть свободный джаз, но исследования профессора нейрофизиолога Алисы Мадо Провербио показали следующее: чем больше мы слушаем сложную музыку, тем больше мы начинаем ценить ее. Если вы хотите передать свой нетрадиционный музыкальный вкус следующему поколению, хитрость заключается в том, чтобы воздействовать на молодые умы. Профессор Дэвид Харгривз из Университета Рохемптона используеттермин «открытость», чтобы описать, как маленькие дети в большей степени способны слушать необычные формы музыки - навык, который исчезает примерно в возрасте 10 или 11 лет.

Почему у людей такие разные музыкальные вкусы?

Нам кажется, что во всех культурах нам нравятся определенные комбинации нот, и мы реагируем аналогичным образом на определенные схемы аплодисментов. Но когда вы «раскрываете» музыку на более сложных уровнях, возникают некоторые разделения. Доктор Кэтрин Лавдей, учёный-невролог из Вестминстерского университета, сравнивает наш музыкальный вкус с нашим комедийным вкусом. Чем сложнее комедия, тем больше она зависит от аудитории, основываясь на культурном контексте.

Точно так же наши музыкальные предпочтения формируются людьми и группами, с которыми мы себя идентифицируем, другими словами, нашей культурой. Но это также связано с нашим индивидуальным складом. Исследование, проведенное в Кембриджском университете, показало, что наш музыкальный вкус связан с нашим «стилем мышления» - по сути, независимо от того, склоны мы в большей степени к эмоциям или аналитике.

Фото: my.mail.ru

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