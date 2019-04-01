Как найти мотивацию для новых свершений

1. Окружение сильно влияет

Мысль, что судьба только в одних руках и окружающие ровным счетом ничего не решают в ней - хороша. Но у неё существует множество минусов, к одному из них относится прямое влияние друга, знакомого или члена семьи на действия, побуждение к новым свершениям. Сильные личности могут справиться самостоятельно, но как поступать людям, не умеющим собственными руками искать новую порцию мотивации? Достаточно попросить друга стабильно встречаться раз в неделю и проводить настоящие мотивационные встречи. Подведение итогов и сравнивание успехов с предыдущим месяцем, не нужно забывать о выдающихся людях и стараться понять причину их очередного успеха. Можно анализировать успехи других, смотреть на их путь, но следовать лучше по своей тропинке, еще не выдающейся, но уже значимой.

2. Реальность в ожидания - хорошая мотивация

Завышенные цели и частые провалы - человек просто не может понять, почему в жизни происходят негативные вещи и ситуации, разрушающие психику, когда он выкладывает все силы для достижения целей. Проблема неправильно поставленных задач является слишком распространенной. Поэтому уход от недосягаемых цифр и больших высот может послужить резким толчком к началу настоящего пути. Не стоит бояться того, что при отказе мечта сразу разрушится и эффект после достижения цели будет неприятным. Достаточно лишь принять, что в жизни постоянно будут появляться изменения.

3. Успех надо поощрять

Не нужно устраивать грандиозную вечеринку после каждого успешно выполненного задания или сделанного шага на пути к цели. Но правильное поощрение не бывает лишним. Оно тоже является видом мотивации - несложно начинать, а награда будет приносить теплые воспоминания. Многие начинают связывать успехи именно с материальной стороной и живут лишь для удовольствий. Каждый выбирает путь по вкусу, но хорошо сделанная работа точно заслуживает чуть большего, чем просто слова о нужности и важности дела для общества или людей.

Фото: 1zoom.net

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