Что детям не нравится в школе

1. Нет реальных знаний

Большинство ребят как раз радуются, когда учитель отпускает их домой - они быстрее начнут заниматься своими делами или пойдут гулять с друзьями. В данной ситуации многое зависит от воспитания. Со временем ребенок начинает осознавать, что его нахождение в школе бессмысленно, а профессионалы своего дела, хорошие учителя на деле не могут объяснить решение элементарной задачи. Существует и другая категория, обладающая знаниями и умениями, но не желающая делиться ими с детьми из-за лени или очередных нападок от учеников. С проблемой бороться сложно, но можно. Если директор не в силах объяснить, почему учителя поступают подобным образом, нужно обращаться выше. Ребенок не должен приходить домой с пустой головой и говорить, что школа - место, где не дают знаний.

2. Странность в выставлении оценок

Оценка всегда была и остается субъективной, но она может показать ученику - нужно стремиться к большему и достигать новых высот. Но как ребенок может верить в подобные слова, когда узнает, что одноклассники получают хорошие оценки за уборку в классе или потому, что отличаются примерным поведением? В ситуации с выставлением баллов за действия ученика в любой точке мира существует множество разногласий. Дети зачастую просто молчат и ждут, пока им повезет, а учитель решит по заслугам оценить ответ и так заслуживающий пятерки. Ученик не должен бояться спрашивать учителя о собственных минусах, узнавать больше о системе оценивания - без этого не будет прогресса в обучении.

3. Обстановка отвлекает от учебы

Здания многих школ требуют капитального ремонта, в некоторых отсутствуют психологи и врачи, умеющие оказывать первую помощь - ребенок начинает беспокоиться, когда понимает - если ему станет резко плохо, то помощь придется ждать слишком много. Существуют специальные требования для общеобразовательных и частных школ, они прописаны в законе и могут быть использованы при защите собственных слов. Конечно, ребенок не может справиться с таким объемом информации, но родителям стоит побеспокоиться при отсутствии в школе должного оборудования или нормального ремонта. Нужно либо решать проблему, либо переводить малыша в другую школу.

Фото: vikka.ua

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