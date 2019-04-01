1. Развитие и самосовершенствование

Даже малейший шаг из зоны комфорта может стать началом грандиозного пути, он позволит почаще задумывать о собственных мечтах, концентрироваться на их исполнении и не забывать поддерживать близких и остальных окружающих людей. Многие не хотят верить, что занятие спортом или уход от большого количества сладкого способен кардинально поменять жизнь. Да, изменения могут быть не сильными, но внутренняя сила человека начнет постепенно расти. Если в дальнейшем он захочет попробовать новое занятие, приблизиться к цели, то каждый шаг будет даваться уже легко. Одним из главных составляющих является умение верить в собственные силы и хорошая концентрация на процессе.

2. Страхи начнут уходить

Избавление от страхов, как и уход от привычек - сложный и долгий процесс. На него часто не хватает силы воли или возможности заканчиваются на середине пути. Резко избавиться от определенного страха довольно сложно, но небольшими шагами уход от его воздействия на психику всё же возможен. Человеку нужно лишь начать выполнять непривычные действия, нужно понять - нет недостижимого и слишком высокого. Новые увлечения и большие цели помогают думать о великом, но находиться на земле, а не взлетать к облакам. В скором времени начнет появляться чувство свободы от привычных страхов, мешающих нормально наслаждаться жизнью и строить планы.

3. Вдохновение для окружающих

После установления нормальных отношений с собственными желаниями и целями, нужно подумать о людях, находящихся вокруг. По всей планете находится столько же человек, не верящих в силы, отказывающихся от нового из-за страха быть непонятыми или слишком странными. Они боятся покидать зону комфорта, но ждут случая, когда жизнь станет к ним благосклонна. Чтобы подарить им порцию позитива и показать настоящую пользу мотивации, нужно не бояться делиться опытом, не забывать о важности диалогов, стараться становиться примером, когда это особенно нужно.

Фото: pinme.ru

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