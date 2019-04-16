Удача и риск: три шага на пути к успеху

1. Расширение зоны комфорта и охота за рисками

Привычный выход из зоны комфорта, где человек чувствует полное умиротворение и спокойствие, может резко повлиять на психологическое состояние, отгородить его от мира и заставить еще больше бояться идти на контакт, пробовать новое. Первое правило - нужно постепенно отказываться от привычного и искать вещи и действия, которые раньше казались недопустимыми. Не стоит уходить от привычных ценностей или менять поведение в плохую сторону. При боязни общения и нахождения в больших компаниях нужно попробовать пойти на социальный риск - чаще знакомиться, искать новые лица и стараться не отказываться от походов на различные мероприятия. Эмоциональный риск позволяет научить правильно выражать чувства и говорить о переживаниях с близким человеком. Охота за рисками нужна для полного и правильного ощущения реальности, её различных сторон.

2. Благодарность окружающим

Она не стала обесцениваться или забываться, но люди всё чаще не могут сказать банальное "спасибо" за помощь или поддержку. Они ищут защиты или плеча рядом, находят его, а позже просто продолжают жить привычной жизнью, не думая о благодарности или теплых словах в адрес близкого или просто человека с улицы. Благодарность имеет большое значение, она не измеряется словами или проведенными рядом минутами. Взаимоотношения людей становятся прочнее и приятнее, если они умеют выразить благодарность, ответить на просьбу или помочь в сложный момент. Успех будет особенно близок, когда окружение начнет понимать важность и нужность подобного поведения, его ценность для работы, личной жизни, принятия себя.

3. Изменение отношений к идеям

Привычное деление на плохие и хорошие идеи зачастую начинает тормозить движение к цели, делать процесс её достижения не продуктивным и долгим. Не стоит резко и категорично относится к собственным мыслям и чувствам. Идеи могут приходить и уходить, а отношение к собственной личности нужно будет поддерживать всю жизнь, не давать возможности для понижения самооценки. И даже из плохих идей могут получиться замечательные проекты. Об этом часто рассказывают специалисты, забывающие о негативе во время прихода идей. Они записывают все мысли и пытаются реализовать каждую, составить определенный план для любого варианта.

Фото: sitetv.net

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