Как научиться высыпаться

В век информационных технологий и очень быстрого темпа жизни стресс является причиной как физиологических, так и психических расстройств. Согласно последним исследованиям, хороший сон позволяет противостоять стрессам и сохранять высокую работоспособность. Кроме этого он определяет наше настроение и качество жизни, ведь за сном мы проводим почти треть нашей жизни. В этой статье мы поговорим о некоторых правилах, которые позволят высыпаться, по утрам чувствовать себя бодро, а в течение дня быть в хорошем расположении духа.

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Одно из ключевых правил в данном вопросе — поддерживать постоянный режим сна, то есть ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Лучше всего, если сон будет проходить в темное время суток, тогда происходит активная выработка гормона мелатонина, который делает ваш сон более эффективным. Кроме этого не следует забывать и о комфортных условиях для сна. Во-первых, следует минимизировать уровень освещенности и шума, однако это правило понятно и без особых рекомендаций учёных-сомнологов. Во-вторых, следует обратить особое внимание на высокое качество воздуха в спальне. Идеальная влажность для сна — 50%, однако обеспечить её без специального увлажнителя воздуха довольно проблематично, поэтому старайтесь довести этот показатель хотя бы до 40%. Если вы всерьез озаботились качество вашего сна, то необходимо приобрести специальную климатическую станцию, которая не только поддерживает нужный уровень влажности, но и фильтруют воздух от вредных примесей.

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Ещё одно ключевое правило, которого советует придерживаться современные учёные, заключается в том, что примерно за час до сна нужно полностью отказаться от физической и умственной активности. Под данное определение также попадает полный запрет на использование телефонов, планшетов и ноутбуков в течение некоторого времени до засыпания. Кроме этого перед сном не стоит есть тяжелую пищу, однако ложиться голодным — тоже не лучшая идея. Хорошим вариантом может стать легкий овощной салат, который утолит чувство голода, но не создаст ощущение тяжести в желудке

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Для тех, кто засыпает слишком долго, существует определенная методика, позволяющая сократить время засыпания. Предположим, что человек ложится в 11 часов вечера и встает в 7 утра, однако засыпает лишь примерно в час ночи. Эти 2 часа используются неэффективно и тратятся лишь на попытки заснуть. Сомнологи советуют позднее ложиться и спать то время, которое комфортно человеку. Тогда определенным образом сформируется привычка засыпать, как только голова касается подушки.

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Фото привью: sovetvam.ru