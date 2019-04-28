Заботясь о себе, мы развиваемся в нужном направлении

Если о себе не позаботишься, то о тебе не позаботится никто — эту старую, как мир, поговорку многие усвоили и применили на практике. Существует много видов заботы, мы поговорим в этом материале о трех — социальной, духовной и практической.

Социальная забота. Каждому из нас пора давно уже определиться, что нас удовлетворяет в социальном плане больше всего. Это касается не только жизненных ценностей, каких-то стремлений, но и ощущений комфорта или дискомфорта. Как давно вы размышляли о том, какова ваша социальная жизнь? Каковы ваши социальные потребности? Все это требует тщательного анализа и комплексного подхода. Подумайте о том, нужно ли больше времени проводить со своими друзьями, или же лучше посвятить его одиночеству. Это тоже неплохой вариант, к тому же, он помогает человеку обнулиться, начав новый день, неделю, месяц с чистого листа. Одним словом, вы сами должны определиться, сколько общения вам необходимо. Если в вашем окружении присутствуют люди, которые стали вас раздражать, то нет ничего страшного в том, если вы откажетесь от общения с ними, если дружба такая вас больше не питает позитивом.

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Духовная забота. Чтобы жить и дышать полной грудью, нужно заботиться о своем духе, создавая полноценную жизнь. Духовный аспект является важной составляющей нашей жизни. И приобщиться к духовности дано далеко не каждому человеку. Духовность для многих заключается в регулярном посещении церкви, общению с Богом, но это еще не все. Медитация, прогулки на природе, хорошие книги, мотивирующие фильмы — это все также духовность, направленная на ваше развитие и совершенствование. Главная задача духовности в том, чтобы вы с каждым днем становились все лучше и лучше. Старайтесь всегда попробовать что-то новое, стремитесь сами управлять своим высшим разумом, прислушайтесь к зову своей души, которая вас никогда не обманет и подскажет, что ей необходимо в данный момент. Разговаривайте со своей душой или же общайтесь с высшими силами.

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Практическая забота. Не забывайте заботиться о себе и на практике. Выражаться это должно в обучении чему-то новому, повышению мастерства, карьерный и профессиональный рост. Главное, в чем следует убедиться каждому человеку — это то, что его работа не делает человека несчастным, не мешает расти. Только в таком случае, вы можете совершенствоваться, а не деградировать. Между работой и домом должна быть четкая грань, которую нельзя переступать. На работе нужно работать, а дома отдыхать. Это относится к практической заботе о себе. Нельзя забывать и о финансовой заботе, которая подразумевает жизнь в рамках бюджета. Вместе с этим старайтесь ни в чем себе не отказывать из самого необходимого.

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