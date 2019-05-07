Насколько опасны мысли о суициде?

В сфере психиатрии до последнего времени царило убеждение, что большинство самоубийц перед самим суицидом постоянно думают о том, как совершить данное действие, и в целом мысли будущего суицидника направлены только на негатив.

Однако недавние исследования доказали, что это убеждение оказалось не правдивым — суицидальные мысли не всегда приводят к самому самоубийству.

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Австралийские учёные из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) провели ряд исследований, в ходе которых анализировали состояние пациентов психиатров. Как уже до этого было доказано за 16 часов в голову человека приходит свыше 500 навязчивых мыслей, чьё содержимое человеку неподвластно. 18% от подобных мыслей доставляют человеку дискомфорт, поскольку они несут в себе негативный оттенок. А еще 13% можно отнести к совершенно неприемлемым: эти мысли относятся к желанию причинить кому-то вред или даже убить. Мысли о самоубийстве также относятся к этим 13%. Но эти данные не столь пугающи, как кажется: австралийские учёные выяснили, что только 1,7% людей с суицидальными идеями решились на само самоубийство. А около 60% людей, которые умерли от самоубийства, вообще отрицали до этого суицидальные мысли. Причём эти 60% относятся к людям, которые имели проблемы с психикой. Среди же здоровых людей подобный процент составлял свыше 80%.

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То есть большинству людей во всём мире хоть раз приходили в голову мысли о суициде, но лишь малое количество их этих людей в действительности решались на подобный шаг. И даже среди людей с тяжёлыми психическими заболеваниями процент решившихся на самоубийство довольно мал.

Данное открытие должно стать решающим шагом в переосмысление выяснения причин и возможного предотвращения самоубийств, полагает доктор Мэтью Ларджем из UNSW. По его словам психиатры теперь должны

будут учитывать, что люди без негативных мыслей также входят в группу повышенного риска. Хотя это при том, что уже давно известно, что люди могут очень импульсивно решиться на самоубийство в краткосрочный период.

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Но, как предупреждает доктор Лардж, нельзя полностью полагаться на подобную статистику. По его словам некоторые люди пытаются скрыть свои суицидальные чувства от врача, либо из-за стыда, либо потому, что они не хотят, чтобы их останавливали. Однако данное открытие всё равно важно. К тому же оно может помочь людям, потерявшим своих близких из-за самоубийства: у них исчезнет чувство вины, появившееся из-за мыслей "я не распознал его стремления/ я мог помочь, но не помог".

Следует напомнить, что в целом негативные навязчивые мысли — не являются предлогом для беспокойства. По данным экспертов из Техасского университета в Остине (UT Austin) 91% мужчин и 84% женщин когда-либо мечтали причинить себе/другому вред. Но малый процент от этого количества когда-либо замечался в осуществлении подобных действий. Поэтому негативные мысли редко приводят к печальному последствию (если только не думать об этом постоянно). Но при этом открытие австралийских учёных наталкивает на мысль, что предугадать роковое решение у человека гораздо сложнее, чем предполагалось до этого. И это действительно печальная новость.

Суицид - результат склонности к самопожертвованию

Фото: psykmagasinet. no