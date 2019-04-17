Саногенное и патогенное мышление - что это такое в психологии

С древних времен было замечено, что здоровье нашего тела неразрывно связано с нашим мышлением. Современные ученые подтверждают, что если человек привык мыслить отрицательными категориями, то шансы заболеть у него резко возрастают. И напротив, позитивный стиль мышления позволяет нам чувствовать себя бодро. Таким образом, можно выделить 2 типа мышления негативный и позитивный — саногенный и патогенный.

Саногенное мышление

Слово "саногенный" произошло от латинского "sanus", что дословно можно перевести, как "здоровый" или "оздоровляющий". Данный термин впервые выдвинул доктор психологических наук Юрий Михайлович Орлов. На данную темы он также выпустил множество замечательных книг. Орлов утверждал, что наши эмоции не возникают спонтанно, а являются следствием мыслительных процессов.

На основе своей теории саногенного мышления, Орлов разработал систему, позволяющей индивиду контролировать поток своих мыслей, с целью оздоровления, воспитания характера и самопознания.

Освоив данную методику, человек способен минимизировать воздействия негативных эмоций, провоцируемых из внешней среды. Как уже было сказано, негативные эмоции являются причиной множества болезней и контроль над ними может стать ключом к профилактике различных недугов.

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Патогенное мышление

Противоположное здоровому мышлению, существует болезнетворное мышление или патогенное мышление. Можно заметить, как люди могут по разному реагировать на одинаковые события. Одни после неприятного инцидента быстро забывают их, а другие могут часами осмысливать и переживать, прокручивая неприятную ситуацию у себя в голове снова и снова.

При патогенном мышлении, даже если возбудитель неприятных эмоций исчез из поля зрения человека, его образ может переодически возникать в мыслях человека и причинять ему вред. Конечно, никто сознательно не хочет

прокручивать неудачи у себя в голове и причинять себе боль. Негативные образы, как правило, возникают непроизвольно, что свидетельствует о болезнетворном типе мышления.

Люди, имеющие саногенный тип мышление, наоборот генерируют положительные образы. Также, как и в случае с патогенным мышлением, все происходит на бессознательном уровне и не требует усилий.

К счастью, любой может научиться саногенному мышлению и изменить свое восприятие, улучшив качество своей жизни. Для этого необходимо изучить основные признаки саногенного и патогенного мышления и постараться привести свои мысли к стандартам саногенного мышления. Со временем, сознание перестроиться и отрицательные мысли не будут долго задерживаться в голове.

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Признаки патогенного мышления

Постоянные переживания из-за неудач без попыток остановить поток негативных мыслей;

Отсутствие рефлексии и желания посмотреть на свои проблемы со стороны;

Склонность к накоплению обид;

Отсутствие понимание того, что негативные эмоцию напрямую влияют на физическое здоровье;

Отсутсвие контроля за потоком своих мыслей.

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Признаки саногенного мышления

Способность абстрагироваться от переживаний и посмотреть на них со стороны;

Привычка обдумывать негативные ситуации в состоянии покоя;

Понимание природы отрицательных эмоций;

Способность к рефлексии и гибкость мышления;

Привычка видеть положительные моменты в любой ситуации.

Обучение саногенному мышлению является действенным способом в борьбе со стрессом, обидами, а также способно улучшить физическое и психическое здоровье человека.

Фото: newgoal.ru

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