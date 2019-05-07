Как отдыхать: отдельно или вместе?

Мнения людей по этому поводу обычно разделяются: кто-то хочет отдохнуть от своей второй половины, кто-то не представляет хорошего отдыха без своего любимого. Естественно, всё очень индивидуально и зависит от конкретного человека. Тем не менее у психологов есть своя позиция по этому поводу.

Слушать сердце

Лучше всего, конечно, когда в паре совпадают мнения по поводу отпуска. Очень важно, чтобы желание партнера поехать вместе было абсолютно правдивым, искренним, не навязанным другой стороной. В противном случае ни тот, ни другой не получат удовольствия от совместного времяпрепровождения.

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Как нужно?

Единого ответа на этот вопрос нет. Обычно, когда супруги мало видятся друг с другом из-за работы и скучают, совместный отдых становится единственной возможностью побыть наедине и насладиться обществом друг друга. Другие же партнеры не считают необходимым ездить на отдых вместе, но не могут пойти "против системы", ибо так заведено, положено отдыхать семьей. Таким образом, у них возникают сомнения по поводу нормальности своей семьи, то есть поехать отдыхать отдельно — это уже признак несостоятельности? На самом деле, психологи считают, что это не так.

Что важнее

Нормальной считается семья, в которой реализуются потребности супругов, совместно решаются проблемы. Важнее, как они существуют вместе, насколько гармонично себя ощущают в союзе, а как проводят отпуск при наличии всех составляющих уже не столь принципиально. Тем более отдых по отдельности дает возможность поделиться разными впечатлениями, соскучиться, почувствовать ценность каждого из партнеров.

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Если же у одного из супругов есть сомнения в возможности отдельного отдыха, стоит задуматься о доверии в паре, о том, как соблюдается личное пространство каждого. Не стоит ставить во главу угла распространенные стереотипы, главное, чтобы тот или иной выбор устраивал обоих партнеров. Сам по себе раздельный отдых не является причиной для расставания. Специалисты уверены, что причины, заставляющие брак трещать по швам, более глубоки и трагичны.

Расставанье — маленькая "с"?

Что важнее всего в отдыхе? Возможность накопить энергию, собраться с мыслями, собрать силы для нового рывка. В тех случаях, если комфортный отдых невозможен без партнера, конечно, лучше отдыхать вместе. Но если ощущается стойкое желание побыть одному, остаться наедине со своими мыслями, то необходимо уважать это желание. Психологи предупреждают, что супруги должны уметь находиться как вместе, так и по отдельности, не боясь потерять друг друга. Тем более, расставание на некоторое время может освежить отношения, сделать их более романтичными. Ведь благодаря мессенджерам можно все время быть на связи, рассказывая друг другу о наиболее запомнившихся событиях. Встреча, в свою очередь, будет особенно приятной и трогательной.

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Фото привью: all-around-the-world.com