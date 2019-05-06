Синдром хронической усталости: симптомы и диагностика

Безумный темп жизни не должен идти рука об руку с чувством истощения. Читайте дальше, чтобы узнать, как последние исследования помогут устранить усталость навсегда.

Можете ли вы держать глаза открытыми достаточно долго, чтобы прочитать эту статью? Мы не будем обижены, если вы у вас не хватит сил. Королевский колледж психиатров говорит, что каждый пятый из нас чувствует себя необычайно уставшим в любое время, а каждый десятый чувствует себя постоянно утомленным. По данным недавнего опроса врачей общей практики, усталость и утомление стоят за 20 процентами консультаций с врачами в Великобритании. Неудивительно, что врачи регулярно записывают в заметках пациентов новую удобную аббревиатуру — TATT (TiredT All The Time — все время уставший)). Или то, что продажи энергетических напитков в Великобритании выросли на 155 процентов в период с 2006 по 2014 год. Похоже, мы измученная нация.

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Усталость не шутка. Лишение сна приносит тяжелые психические и физические потери. По данным Министерства транспорта, около 20 процентов аварий на главных дорогах связаны со сном. Кроме того, люди, лишенные сна, теряют способность мыслить позитивно, что, по мнению исследователей из Пенсильванского университета, может повысить вероятность депрессии. Есть также свидетельства того, что лишение сна повышает риск ожирения, болезней сердца, диабета и инсульта.

Даже если вы высыпаетесь, чувство постоянной усталости может все равно наносить вред вашему здоровью. Исследования, проведенные в университете штата Алабама, показали, что усердная работа во время усталости повышает кровяное давление. Это случается потому, что уставшие люди наращивают свои усилия, чтобы восполнить свои сниженные способности, когда они хотят выполнить задачу.

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Для людей с такими состояниями, как синдром хронической усталости (CFS / ME) и рак, это серьезно ограничивает качество жизни. Для миллионов других необъяснимая усталость регулярно гремит на заднем плане. С нами что-то не так? Являемся ли мы жертвами напряженного 24-часового образа жизни? Почему мы все время утомленные?

До сих пор мало что известно о биологических процессах, которые приводят к тому, что мы называем усталостью или утомлением. Только в последние десятилетия, с растущей обеспокоенностью по поводу распространенности таких состояний, как хроническая усталость, деньги на исследования были вложены в причины долгосрочной усталости. И становится ясно, что, несмотря на то, что существует широкий спектр типов усталости, все они связаны друг с другом, и их причины взаимодействуют.

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Профессор Джулия Ньютон, директор Ньюкаслского центра исследований усталости при университете Ньюкасла, объясняет причины усталости с помощью классического колоколообразного графика кривой. "В самом конце кривой есть люди, которым просто нужно немного поспать и привести свой образ жизни в порядок. На другом тонком конце кривой явно находятся люди, у которых диагностирована или не диагностирована болезнь, вызывающая усталость. А потом, в широкой средней части кривой есть все остальное.

Широкая середина — сложная часть, покрывающая усталость, вызванную сочетанием многих факторов окружающей среды, образа жизни и здоровья. И недавние исследования начинают показывать, что генетика, функция клеток, воспаление и реакция мозга на свет могут играть основную роль в этом "мейнстриме" усталости.

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Фото привью: likar.info