Откуда берется хроническая усталость

На клеточном уровне ученые все чаще обращают внимание на роль митохондрий — силовых агрегатов в каждой клетке человека — в определении того, насколько мы чувствуем усталость. Митохондрии — это миниатюрные органы (органеллы), которые превращают кислород, сахар, жиры и белок в химическую энергию, называемую АТФ, которую организм использует для питания мозга и мышц. Заболевания, влияющие на митохондрии, вызывают усталость, поэтому недавние обзоры исследований показывают, что усталость тесно связана с тем, что митохондрии не работают должным образом, потому что, например, организм не производит определенные ферменты.

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Исследования хронической усталости, проведенные американским экспертом по усталости доктором Робертом Навиао, показали, что это состояние характеризуется изменениями функции митохондрий. Навиао считает, что эти изменения могут быть вызваны такими стрессорами, как инфекция или физическая и психологическая травма.

Навиао цитирует новую литературу, в которой указывается, что стресс может спровоцировать метаболические изменения, которые заставляют митохондрии переходить в состояния, подобные зимней спячке, такие как оцепенение, диапауза и одышка. "Каждый из них является состоянием энергосбережения, которое позволяет выживать в условиях стресса окружающей среды за счет снижения способности выделять энергию для повседневной работы или деятельности", — говорит он. "Митохондрии являются центральными контрольными точками для каждого из этих процессов".

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Вы лишены сна или устали?

Исследователи используют простой тест латентности сна, чтобы определить, постоянно чувствующие усталость люди лишены сна или утомлены по другим причинам. Если вы пытаетесь прилечь где-нибудь тихо в течение дня и засыпаете в течение нескольких минут, то вы либо не спите достаточное количество времени, либо потенциально страдаете от нарушения сна. Если вы не засыпаете в течение 15 минут, проблема в усталости.

Это предварительное исследование о метаболических причинах усталости может быть связано с другими исследованиями, предполагающими, что иногда усталость имеет фундаментальное, а не обнаруженное физическое происхождение. Например, недавние исследования показали, что сильная усталость связана с повышенным уровнем лептина — гормона, вырабатываемого в жировой ткани, который сигнализирует мозгу о том, что организм имеет достаточные запасы энергии. Это повышает вероятность того, что слишком большой объем лептина — возможно, из-за слишком большого количества жира — означает, что мы естественным образом чувствуем себя менее энергичными: если нам не нужна еда, нам не нужно выходить на улицу и что-то делать. Это связано с неподтвержденными данными, свидетельствующими о том, что прерывистое голодание и снижение содержания жира в организме могут повысить уровень энергии людей.

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Также это связано с исследованиями, указывающими на то, что люди с хронической усталостью могут иметь высокий уровень лептина и подобных веществ, вызывающих воспаление, называемых цитокинами. Цитокины, которые также вырабатываются в жире, высвобождаются во время иммунных реакций. Исследования показали, что слабое воспаление лишает мышей энергии бегать в колесе. Это говорит о том, что основного воспаления тканей — будь то в ответ на вирус, долговременное заболевание или проблемы с регуляцией цитокинов — может быть достаточно, чтобы мы чувствовали себя утомленными. Ученые в Нидерландах начали новое крупное исследование, чтобы выяснить, приносит ли анакинра, противовоспалительное лекарство, блокирующее определенный цитокин, улучшение у людей с синдромом хронической усталости.

Профессору Джулии Ньютон, директору Ньюкаслского центра исследований усталости при университете Ньюкасла ясно, что эти связанные физические уязвимости могут быть фактором постоянной утомляемости каждого, а не только людей с диагностированным заболеванием. "Повседневная усталость, которую видят врачи общей практики, определенно связана с хроническими заболеваниями. Они взаимосвязаны", — говорит она.

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