Смерти нет - теория биоцентризма Ланца о существовании души и ее научные доказательства

Известный профессор Роберт Ланц, чья нашумевшая теория о биоцентризме стала популярна и продолжает находить сторонников, приводит доказательства существования жизни и после смерти.

Ранее Ланц работал при университете Уэйк Форест США, Северная Каролина и достиг потрясающих результатов в экспериментах со стволовыми клетками и клонированием.

Позже ученый занимался физикой и квантовой механикой. Из опыта Ланца на стыке двух наук появилась на свет теория биоцентризма.

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Суть этой теории — тело человека смертно, но его сознание существует после исчезновения тела, может находиться в любой точке пространства и времени. Это как сгусток энергии, а она не исчезает бесследно. Таким образом и смерти как таковой не существует.

Главное в теории Ланца — это множество вселенных. Тело умирает в одной из вселенных, но сознание способно переноситься в другую вселенную из множества, продолжая существовать.

Сам Ланц верит в человека как наблюдателя и творца своей реальности. Но самые левые биоцентристы считают, что весь мир, который мы видим — это проекция нашего сознания. Мы видим окружающее таким, каким хотим его видеть, каким ощущают наши органы чувств.

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У теории Ланца есть приверженцы не только следи религиозных последователей. Крупные ученые-физики, допускают наличие параллельных миров и с точки зрения науки подтверждают (точнее, не отрицают) возможность существования других вселенных.

Хотя впервые подобную гипотезу выдвинул писатель-фантаст Герберт Уэллс в конце 19 века, спустя полвека эта идея стала основой диссертации Хью Эверетта из Принстона. Согласно ей, наша вселенная каждый миг расщепляется бесконечное количество раз на другие вселенные. Причина расщепления — наши действия и поступки. И в каждой из вновь образовавшихся вселенных мы можем находиться в абсолютно разном положении, иметь разные варианты судьбы.

Позже теорию множественности мироздания разработал в конце 20 века Андрей Линде — ранее сотрудник Физического института им. Лебедева (ФИАН), позже — профессор Стэнфорда.

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То, что наша Вселенная имеет "собратьев", доказывают данные космического телескопа Планка. Карта, созданная на основе огромного массива данных микроволновых излучений из космоса, полна темных дыр и провалов. Их возникновение связывают с воздействием других объектов, расположенных по соседству с нашей, а также от ударов соседних вселенных по нашей.

Физики представляют процесс возникновения вселенных как огненных шаров, которые возникают словно пузыри пара из жидкости, при столкновении. Они могут оказывать влияние друг на друга и сталкиваться.

О существовании бессмертной души на квантовом уровне свидетельствует и анестезиолог-психолог Стюарт Хамерофф. Все просто: человеческий мозг — это квантовый компьютер, душа или сознание — информация, находящаяся в памяти компьютера. Когда погибает тело, информация сознания способна оставаться во Вселенной.

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Совместно британским физиком Пенроузом ученый даже разработали теорию о существующих накопительных элементах для такой информации: белковые структуры нейронов мозга, которым ранее отводилась лишь поддерживающая функция.

Сет Ллойд из Массачусетсского института даже отвел Богу роль программиста, который и записал всю эту информацию в компьютер — общее сознание всех людей Вселенной.

Эти факты еще раз подтверждают гипотезу Ланца, но уже с точки зрения науки.

Фото привью: smalltalks.ru