Как научить себя воплощать свои идеи в реальность

Зачастую у нас копится огромное количество идей который напрямую связаны с любимым увлечением или работой, только начинать ими заниматься становится тяжко.

Все это в дальнейшем вводит нас в стрессовое состояние и влияет на мысли так, что порой даже сложно разобрать все свои мыли и расставить в своей голове все по полочкам. Как правило, воплотить все идеи сложно, потому что вечно не хватает времени, нет особого желания делать что-то после работы или же останавливать может страх сделать все неудачно. Итак, давайте разбираться, что способно нам помочь в выполнении той или иной идеи.

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Первое — сделай для себя дедлайн. Чем больше времени вы оставите себе на выполнение определенной задачи, тем выше вероятность, что дело будет выполняться очень долго. Например, не стоит оставлять все напоследок или думать, что впереди еще целая неделя, если на задачу нужно будет потратить лишь пару часов. Просто поставьте себе примерные сроки выполнения работы, так вы закончите все гораздо быстрее, даже раньше поставленного дедлайна. Начните писать список дел на день, а рядом с каждым пунктом время, которое будет затрачено на него, с каждым разом это время можно сокращать, и вы поймете, что действительно на уборку или отрисовку логотипа вам необходимо меньше времени.

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Возьмите на заметку привило "80/20". Его смысл заключается в том, что двадцать процентов — это то, что вы делаете, а в конечном итоге получаете восемьдесят процентов результата. Если говорить более понятным языком, то задачу можно разбить на несколько пунктов, которые и относятся к двадцати процентам или же к восьмидесяти. Например, вам необходимо сделать логотип. Так вот, результат будет складываться из времени, которое вы потратите непосредственно на создание лого, а все остальное время — это выбор цвета, форм и тд. Не бойтесь экспериментировать и находить свои 20 и 80 процентов в этом правиле. Таким образом вы сможете выполнять поставленные задачи в разы быстрее, а также они не будут тяготить вас.

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И последнее правило — не бойтесь доверять собственной интуиции. Тяжело решиться на реализацию своей идеи, потому что в нас сидят постоянные страхи, неуверенность и заниженная самооценка. Доверяйте своим первым мыслям, которые успели прийти в голову. На эту тему даже было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что мысли, которые приходят к человеку по щелчку пальцев — являются самыми верными и действенными. А если мы будем сидеть и долго думать, просчитывать различные варианты, тогда решиться на что-то будет сложнее, и скорее всего идея просто не выгорит.

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Фото: robertbassili.com