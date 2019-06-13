Как мы разрушаем себя сами

Мало кто понимает, что вести здоровый образ жизни достаточно непросто, особенно тогда, когда стараешься жить на полную катушку.

Только нельзя избавляться от всего, что любишь, чтобы прибавить себе еще парочку лет к жизни. Короткая и грустная жизнь тебе гарантирована, если у тебя в жизни присутствуют привычки, которые мы перечислим дальше.

Езда на машине - это первая, как ни странно, вредная привычка. При регулярных занятиях спортом, конечно же, уменьшается риск появления любых проблем. Но лучше отказаться от пешей прогулки и отправиться по делам на общественном транспорте или же на собственном автомобиле. Вместо привычной лестницы выбирайте комфортабельный лифт, так вы избавите себя от дополнительной нагрузки. Ведь нагрузка в вашей жизни - это тренажерный зал и активный отдых.

Недостаток сна - это еще один способ испортить свое здоровье. Лучше всего отправляться спать до двух часов ночи. Если же сделать это после, так еще и просыпаться в 6-7 утра, тогда это гарантированный способ чувствовать себя ужасно весь день и лишить себя отдыха, который происходит во время сна.

Сигареты - это еще один способ саморазрушения. Многие обзаводятся такой привычкой с подросткового возраста, а некоторые уже в сознательном возрасте понимают, что хотели бы попробовать. Ну, что ж, если вам не жалко своего здоровья, тогда можно начинать прямо сейчас курить, чтобы подвергнуть себя риску развития различных заболеваний легких и сердца. К этому же пункту можно отнести эксперименты с наркотическими веществами. Ведь сигареты - то не единственный способ медленно уничтожать себя. Желаешь, тогда начинай. Но нужно понимать, что такие эксперименты ни к чему хорошему не приведут. Ну и без алкоголя этот пункт не мог оказаться в этом списке. Хочешь разрушить себя, тогда начинай систематически употреблять алкоголь, абсолютно любые напитки на основе спирта. Все это поможет с большой скоростью загубить свое здоровье за пару лет.

Спорт и фаст-фуд - это вообще несовместимые вещи. Но если ты решительно желаешь укоротить себе жизнь на пару лет и при этом прибавить парочку лишних кг, тогда этот пункт для тебя. Больше калорий придадут лучше вкус, но отнимут здоровье и красивую фигуру. В этом случае нужно избегать фруктов и овощей. Растительная пища ничто в сравнении с вредным пивом и вкусным гамбургером. Теперь вы знаете, что вас разрушает и делает более уязвимым. Выбор остается за вами, хотите жить дольше и счастливее, тогда спорт и здоровое питание должны стать вашими друзьями, если же нет, тогда список выше точно для вас.

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Фото: anyclass.tv