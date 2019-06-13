Как мы разрушаем себя сами
Езда на машине - это первая, как ни странно, вредная привычка. При регулярных занятиях спортом, конечно же, уменьшается риск появления любых проблем. Но лучше отказаться от пешей прогулки и отправиться по делам на общественном транспорте или же на собственном автомобиле. Вместо привычной лестницы выбирайте комфортабельный лифт, так вы избавите себя от дополнительной нагрузки. Ведь нагрузка в вашей жизни - это тренажерный зал и активный отдых.
Недостаток сна - это еще один способ испортить свое здоровье. Лучше всего отправляться спать до двух часов ночи. Если же сделать это после, так еще и просыпаться в 6-7 утра, тогда это гарантированный способ чувствовать себя ужасно весь день и лишить себя отдыха, который происходит во время сна.
Сигареты - это еще один способ саморазрушения. Многие обзаводятся такой привычкой с подросткового возраста, а некоторые уже в сознательном возрасте понимают, что хотели бы попробовать. Ну, что ж, если вам не жалко своего здоровья, тогда можно начинать прямо сейчас курить, чтобы подвергнуть себя риску развития различных заболеваний легких и сердца. К этому же пункту можно отнести эксперименты с наркотическими веществами. Ведь сигареты - то не единственный способ медленно уничтожать себя. Желаешь, тогда начинай. Но нужно понимать, что такие эксперименты ни к чему хорошему не приведут. Ну и без алкоголя этот пункт не мог оказаться в этом списке. Хочешь разрушить себя, тогда начинай систематически употреблять алкоголь, абсолютно любые напитки на основе спирта. Все это поможет с большой скоростью загубить свое здоровье за пару лет.
Спорт и фаст-фуд - это вообще несовместимые вещи. Но если ты решительно желаешь укоротить себе жизнь на пару лет и при этом прибавить парочку лишних кг, тогда этот пункт для тебя. Больше калорий придадут лучше вкус, но отнимут здоровье и красивую фигуру. В этом случае нужно избегать фруктов и овощей. Растительная пища ничто в сравнении с вредным пивом и вкусным гамбургером. Теперь вы знаете, что вас разрушает и делает более уязвимым. Выбор остается за вами, хотите жить дольше и счастливее, тогда спорт и здоровое питание должны стать вашими друзьями, если же нет, тогда список выше точно для вас.
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Фото: anyclass.tv