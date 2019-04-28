Что делать при появлении чувства вины во время отдыха

Рабочий процесс может отнимать множество сил, дела по дому так же забирают их без остатка. Человек привык отдыхать и восполнять запасы энергии для выполнения различных действий, активной жизни и постоянных перемен. Принятие нужды в отдыхе совершенно нормально, оно позволяет контролировать различные психологические процессы, влияющие на возможность нормально общаться с окружающими, искать новые интересы и другое. Нужно начинать задумываться при возникновении нежелании отдыхать. Такое случается, когда эмоциональный фон сильно изменен, человеку может не хватать времени, проведенного на рабочем месте. Во время отдыха, даже небольшого перерыва начинает появляться чувство вины. Оно ранит изнутри и не позволяет проводить время за обычным процессом - восстановлением сил и энергии для последующих действий. Что можно сделать в данной ситуации?

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Нужно разобраться в причинах и постараться слушать организм. Если он требует отказаться от отдыха и работать, учиться, заниматься важными делами без конца, нужно постараться стать ближе к внутреннему голосу, начать заниматься реальной работой над решением сложившейся ситуации. Чувство вины из-за отдыха может быть связано с проекцией на собственную жизнь жизненного пути близкого или знакомого человека. Сравнение не всегда помогает становиться лучше и сворачивать горы - без отдыха слишком быстро можно придти в упадок или стать зависимым от работы, не знать жизни без определенных действий. Не стоит брать в пример или подражать успешным людям, нужно стремиться к гармонии и искать свой путь в жизни.

При возникновении чувства вины в случаях, где его не должно быть, нужно скорее постараться избавиться от него. Пора понять, что без должного времени отдыха телу будет довольно сложно работать в привычном темпе. Многие люди не выдерживают и сдаются после пару месяцев, но можно встретить случаи, когда человек жил в подобном ритме на протяжении долгих лет и не сталкивался с выгоранием. Его психологическое состояние находится на грани, когда он пытается балансировать и отказывается от нужного отдыха. В голове должно возникнуть понятие нормальности и желательности данного образа жизни.

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Потребность в отдыхе не делает человека лентяем или бездельником, он может отдыхать и распоряжаться собственным временем в такой мере. в которой считает нужным это делать. Если окружающие начинают давать советы или пытаться помочь справиться с чувством вины, нужно попытаться деликатно объяснить, что процесс избавления от привычки очень долгий, он может затягиваться на месяцы и даже годы. Важную роль в нем играет умение воспринимать свои особенности, плюсы и минусы с правильной точки зрения, не ища подвохов и причин для расстройств. Вместо привычных слов или слез нужно работать над изменениями, если встречаются неустраивающие пункты.

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