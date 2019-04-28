Что делать при появлении чувства вины во время отдыха
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Нужно разобраться в причинах и постараться слушать организм. Если он требует отказаться от отдыха и работать, учиться, заниматься важными делами без конца, нужно постараться стать ближе к внутреннему голосу, начать заниматься реальной работой над решением сложившейся ситуации. Чувство вины из-за отдыха может быть связано с проекцией на собственную жизнь жизненного пути близкого или знакомого человека. Сравнение не всегда помогает становиться лучше и сворачивать горы - без отдыха слишком быстро можно придти в упадок или стать зависимым от работы, не знать жизни без определенных действий. Не стоит брать в пример или подражать успешным людям, нужно стремиться к гармонии и искать свой путь в жизни.
При возникновении чувства вины в случаях, где его не должно быть, нужно скорее постараться избавиться от него. Пора понять, что без должного времени отдыха телу будет довольно сложно работать в привычном темпе. Многие люди не выдерживают и сдаются после пару месяцев, но можно встретить случаи, когда человек жил в подобном ритме на протяжении долгих лет и не сталкивался с выгоранием. Его психологическое состояние находится на грани, когда он пытается балансировать и отказывается от нужного отдыха. В голове должно возникнуть понятие нормальности и желательности данного образа жизни.
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Потребность в отдыхе не делает человека лентяем или бездельником, он может отдыхать и распоряжаться собственным временем в такой мере. в которой считает нужным это делать. Если окружающие начинают давать советы или пытаться помочь справиться с чувством вины, нужно попытаться деликатно объяснить, что процесс избавления от привычки очень долгий, он может затягиваться на месяцы и даже годы. Важную роль в нем играет умение воспринимать свои особенности, плюсы и минусы с правильной точки зрения, не ища подвохов и причин для расстройств. Вместо привычных слов или слез нужно работать над изменениями, если встречаются неустраивающие пункты.
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