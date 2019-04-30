В социальных сетях можно встретить множество красивых и ярких фотографий: люди путешествуют, совершают безумные поступки, отдыхают на лучших пляжах мира... Человек, имеющий синдром упущенной выгоды, сразу ловит себя на мысли о том, почему в данный момент он не может позволить вести подобную жизнь. Ощущение похоже на коктейль из трех чувств: зависть, досада и тревога смешиваются и запускают сильную реакцию. Синдром упущенной выгоды имеет английское название FOMO - расшифровывается как fear of missing out. Специалисты не относят данный синдром к заболеваниям или расстройствам. Он только является ощущением, появляющимся после долгих наблюдений за прекрасной жизнью без минусов людей, живущих в идеальном мире.

Изучением данного синдрома занялись не так давно: в начале двадцать первого века. Авторы исследований говорят о реальной связи его появления и влияния социальных сетей на активность человека. Профили в виртуальном мире становятся похожи на витрины дорогих бутиков - в них пестрит красивая и роскошная жизнь. А окружающие лишь видят в них причину для появления тревоги.

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Признаки fear of missing out

Человек начинает постоянно просматривать ленту в различных соцсетях. Его потребность в совершении данного действия теряет контроль, может показаться слишком навязчивой или опасной. При отсутствии возможности проверить ленту начинает появляться тревога, пульс подскакивает, а настроение становится подавленным. Зачастую тревога становится слишком сильной, она перерастает в панические атаки.

Начинает постоянно казаться, что при отказе от использования телефона в мире произойдет столько важного - нельзя же всё пропустить! Человек часто берет телефон в руки без причины, он отвлекается на него в неподходящие моменты, может спокойно проводить часы, забывая о времени. И самым главным признаком является чувство досады и грусти из-за того, что жизнь окружающих людей намного лучше и интереснее. Появляется ощущение, что собственная жизнь действительно проходит мимо и не приносит удовольствия.

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Как избавиться от fear of missing out

1. Нужно чаще думать о том, что за красивыми кадрами и тысячи лайков может скрываться обычная жизнь, грусть, обиды и проблемы. Люди могут придумывать образы и стараться быть их полноценной частью. Не стоит заострять внимание на показном счастье или радости - это личный выбор каждого.

2. Пора начать проявлять активную позицию, искать действительно любимое дело и правильное окружение. Человек может поменять себя и обстановку, может улучшить качество жизни и взяться за её преобразование. При занятиях реальными делами не будет хватать времени для сравнивания своей жизни с окружающими идеальными картинками.

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3. Стоит задуматься над вещами, действительно приносящими удовольствие. Когда человек теряет интерес, ему скучно - он вспоминает про социальные сети, различные приложения, не может отказаться от их использования. Каждый может найти дело по интересам. Увлекательные книги, разбор новых фильмов или пробежка в парке - пора найти любимое дело.

4. Если просматривание ленты становится бесконтрольным, человек сталкивается с расстройством психики, нужно обязательно проконсультироваться у врача.

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