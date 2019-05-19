Непрочитанные книги — это норма. Перестаньте винить себя за них
А еще, вы можете ограничить свои неконтролируемые покупательские привычки и составить план, чтобы сосредоточиться на своем списке.
Признавайте чтение как способ обучения
Нет ничего плохого в чтении дешевого триллера для удовольствия. С другой стороны, хорошая деловая книга должна служить источником обучения или помогать вам решить проблему.
В интервью New York Times Билл Гейтс сказал: "Я посещаю интересные места, встречаюсь с учеными и смотрю много лекций в интернете. Но чтение по-прежнему является основным способом, с помощью которого я узнаю что-то новое и проверяю свое понимание".
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Гейтс не одинок. Когда Уоррена Баффета спросили о секрете его успеха, он сказал группе студентов, готовящихся к выпуску: "Читайте 500 страниц каждый день. Вот так работает знание. Оно накапливается, как сложный процент. Все вы можете это сделать, но я гарантирую, что не многие из вас сделают это".
Читайте больше, чем одну бизнес-книгу одновременно
Чтение нескольких книг означает, что идеи из первой книги странным образом смешиваются с идеями из второй книги. Хитрость заключается не в том, чтобы читать настолько много книг, что их трудно прочитать. Однако если вы прочитаете более одной книги, у вас всегда будет что-то, от чего вы будете взволнованы.
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Слушайте аудиокниги
Аудиокниги — это фантастический способ познакомится с большим количеством деловых книг из вашего списка. Вы можете слушать их во время поездок на работу или на тренировку. После того, как вы освоитесь с форматом, увеличьте скорость воспроизведения.
Откажитесь от плохих книг
Откажитесь от книги, если она не доставляет удовольствия или пользы. Если вы боретесь с этой практикой, не волнуйтесь. Биллу Гейтсу тоже трудно читать плохие книги. Гейтс сказал журналу Time, что он проводит больше времени с книгами, которые ему не нравятся, потому что он пишет аргументы и контраргументы на полях.
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Спросите у своих друзей и коллег рекомендации книг
В интервью журналу Time Гейтс назвал "Бизнес-приключения" Джона Брукса одним из своих любимых произведений за все время. Он сказал, что бизнес-приключения — это сборник эссе Брукса для жителей Нью-Йорка о том, почему различные компании преуспели или потерпели неудачу. Я черпал из нее вдохновение во время работы с Microsoft.
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Фото: goodfon.ru