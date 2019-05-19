Непрочитанные книги — это норма. Перестаньте винить себя за них

Ваша книжная полка кишит большим количеством книг, чем у вас есть время на то, чтобы прочитать их? Или ваши непрочитанные книги вызывают чувство вины? Если это так, вы можете практиковать древнее японское искусство цундоку, то есть покупать больше книг, чем когда-либо прочтете.

А еще, вы можете ограничить свои неконтролируемые покупательские привычки и составить план, чтобы сосредоточиться на своем списке.

Признавайте чтение как способ обучения

Нет ничего плохого в чтении дешевого триллера для удовольствия. С другой стороны, хорошая деловая книга должна служить источником обучения или помогать вам решить проблему.

В интервью New York Times Билл Гейтс сказал: "Я посещаю интересные места, встречаюсь с учеными и смотрю много лекций в интернете. Но чтение по-прежнему является основным способом, с помощью которого я узнаю что-то новое и проверяю свое понимание".

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Гейтс не одинок. Когда Уоррена Баффета спросили о секрете его успеха, он сказал группе студентов, готовящихся к выпуску: "Читайте 500 страниц каждый день. Вот так работает знание. Оно накапливается, как сложный процент. Все вы можете это сделать, но я гарантирую, что не многие из вас сделают это".

Читайте больше, чем одну бизнес-книгу одновременно

Чтение нескольких книг означает, что идеи из первой книги странным образом смешиваются с идеями из второй книги. Хитрость заключается не в том, чтобы читать настолько много книг, что их трудно прочитать. Однако если вы прочитаете более одной книги, у вас всегда будет что-то, от чего вы будете взволнованы.

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Слушайте аудиокниги

Аудиокниги — это фантастический способ познакомится с большим количеством деловых книг из вашего списка. Вы можете слушать их во время поездок на работу или на тренировку. После того, как вы освоитесь с форматом, увеличьте скорость воспроизведения.

Откажитесь от плохих книг

Откажитесь от книги, если она не доставляет удовольствия или пользы. Если вы боретесь с этой практикой, не волнуйтесь. Биллу Гейтсу тоже трудно читать плохие книги. Гейтс сказал журналу Time, что он проводит больше времени с книгами, которые ему не нравятся, потому что он пишет аргументы и контраргументы на полях.

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Спросите у своих друзей и коллег рекомендации книг

В интервью журналу Time Гейтс назвал "Бизнес-приключения" Джона Брукса одним из своих любимых произведений за все время. Он сказал, что бизнес-приключения — это сборник эссе Брукса для жителей Нью-Йорка о том, почему различные компании преуспели или потерпели неудачу. Я черпал из нее вдохновение во время работы с Microsoft.

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Фото: goodfon.ru