Какие качества притягивают людей?

Все мы хотим нравиться окружающим, в этом нет ничего постыдного или плохого. Однако зачастую наши попытки привлечь окружающих успехом не увенчиваются, и бывает сложно понять — почему? Что именно мы не так делаем? Но чтобы ответить на эти вопросы необходимо точно представлять себе, какая личность непреодолимо влечёт к себе других?

Прежде всего, человек дружелюбный. Увы и ах, но своё эго придётся "воспитать" — никого не интересует чрезмерная гордыня, тем более, когда она сочетается с презрительным отношением к людям и сильным преувеличением собственной значимости. Однако быть добрым человеком не означает, что нужно льстить своим собеседникам, желая их порадовать, или принижать себя (с той же целью). Добрый человек счастлив и другим доставляет счастье таким, какой он есть.

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Другое важное качество, которое заставляет окружающих испытывать уважение — уверенность в себе. Человек, который знает себе цену, не пропадёт ни в одной жизненной ситуации и из любой неприятности выйдет с гордо поднятой головой. Люди обычно тянутся к тем, кто точно знает, в чем хорош и умеет этим пользоваться.

Окружающим должно быть комфортно в общении с тем, кто хочет привлекать к себе людей. Значит, подобный человек должен позволять своим знакомым быть самими собой, а не примерять маски. Ласковые улыбки, заинтересованность в том, что ему рассказывают — и никого давления, никаких попыток заставить людей чувствовать и думать то, что они, на самом деле не чувствуют и не думают. Это бывает сложно, потому что все мы считаем себя знатоками жизни, но сложно — отнюдь не невозможно.

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Мы приобретаем привычки тех, с кем часто общаемся. Поэтому для нас очень важно, чтобы человек был оптимистичным и смотрел на вещи с положительной стороны. Негатива нам хватает и на работе, а в общении с людьми мы предпочитаем несколько расслабляться.

Поддержка других это тоже немаловажный пункт для того, чтобы люди стали тянуться к кому-то. Привлекательный человек легко найдёт слова поддержки в непростой ситуации, сам придет на помощи или просто скажет несколько комплиментов, тем самым повысив уверенность других в их собственных силах.

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Привлекательный человек не станет распускать слухи об окружающих, чтобы возвыситься в чужих глазах. Не станет он и опускать и, например, своих конкурентов, претендующих на ту же должность, он будет с ними сотрудничать, а не соревноваться.

Для того, кто желает привлекать к себе других людей, важно не бояться показывать свою чувствительную и ранимую сторону. Если окружающие будут думать о ком-то как о холодном камне, это никому не послужит на пользу. Нельзя забывать, что человек сам по себе существо слабое, ему свойственны и обиды, и боль, и многие другие чувства. И их не всегда нужно прятать.

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Фото: delfi.lv