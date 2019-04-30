Как справиться со своей забывчивостью?

Проблемами с памятью сейчас вряд ли кого-то удивишь. Кто-то забывает поесть, кто-то — закрыл ли он квартиру, некоторые — ответить на сообщения. Увы, такова особенность человеческой природы, с возрастом память у нас становится хуже. Конечно, на появление или усиление забывчивости могут влиять разные вещи, в том числе и серьезные заболевания, а есть люди, которые и в довольно пожилом возрасте сохраняют память такой, какой она была у них в юности. Тем не менее, вопрос, что же сделать, чтобы перестать терять воспоминания и просто прекратить становиться забывчивым даже в повседневных вещах, продолжает волновать людей.

Один из полезных методов, который многие рекомендуют, — сделать процесс запоминания информации более легким. Можно стараться чаще вызывать в памяти то, что нужно запомнить. Например, замечая какое-то лицо, нужно попытаться вспомнить имя его обладателя, тогда в будущем не возникнет никаких проблем, если этот человек подойдет поздороваться — в вашем сознании его имя возникнет само собой.

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С другой стороны, можно воспользоваться методом группировки информации. Ученые доказали, что мы можем запомнить ограниченное число предметов (от трех до семи). Соответственно, все, что это число превышает, мы забываем. Однако если сгруппировать предметы, то получиться, что мы как бы "обманем" собственные возможности. Нужно искать зацепки, которые бы сблизили предметы между собой, тем самым позволив быстрее выучить необходимое. Зацепкой может быть всё, что угодно: место, время, какое-то мероприятие, общий знакомый… Чем больше зацепок, тем лучше. Наш мозг по своей природе запоминает вообще всё, что мы видим и слышим, но если не развивать когнитивных функций, "вытащить" из памяти желаемое окажется не так легко, как нам бы хотелось.

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Другой полезный совет, который дают специалисты, — нужно сражаться с зависаниями мозга. Мы часто забывает самые обыденные вещи, которые, казалось бы, необходимо ещё потрудиться забыть. Для того, чтобы избавиться от такой неприятности, можно потренироваться вести долгие разговоры. Более того, попросить помощи у близких людей, чтобы в течение всей речи они задавали уточняющие вопросы, вынуждая вытащить из памяти все, даже самые очевидные вещи. Когда это дойдёт до автоматизма, проблемы с припоминанием любых деталей исчезнут сами собой.

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Не зря говорят, что интернет — бич века. Те люди, которые страдают от интернет-зависимости, обычно чаще сталкиваются с забывчивостью. Это легко объяснить: нам проще переложить на интернет свои функции, потому что мы точно знаем, что он с ними справится. Но в результате в минус уходит наша память. Надо начать сражаться с самими собой, постепенно уменьшая время "сидения" в интернете, и начать наконец доверять себе и своей голове.

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