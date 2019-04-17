Три знака Зодиака, которые притягивают к себе неприятности

В жизни каждого человека, время от времени, возникают различные неприятности. Но есть такие люди, которые притягивают их, как магнитом. На первый взгляд, может показаться, что такой человек подвержен постоянным негативным жизненным моментам из-за сглаза или наведенной на него порчи, но астрологи утверждают, что дело вовсе не в этом. Оказывается, многое зависит от того, под каким знаком Зодиака родился человек. Наибольшие неприятности притягивают к себе Рыбы, Овны, Водолеи.

Овен.

Рожденные под этим знаком, считаются настоящими авантюристами. Они являются частыми участниками различных неприятных ситуаций, в которые попадают из-за неосторожности. К сожалению, представители этого знака, пускаясь в очередную сомнительную авантюру, никогда не думают о последствиях. А последствия эти могут быть самыми непредсказуемыми. Негативный опыт, полученный людьми данного знака, к большому сожалению, не добавляет им ума, и они снова, и снова пускаются в новые авантюры, которые вновь заканчиваются неприятностями.

Водолей.

Представители этого знака, на первый взгляд, очень деятельные, но все их действия направлены не на то, чтобы добиться положительного результата и достичь чего-то в жизни, а на то, чтобы утереть всем нос. Они строят различные планы, а осознав их ошибочность, продолжают упрямо лезть напролом. В это время неприятности и подстерегают Водолеев. Лишь ценой неимоверной силы воли все проблемы удается преодолеть.

Рыбы.

Неприятности у Рыб возникают по причине того, что им не хватает терпения и усидчивости, чтобы реализовать собственные, тщательно спланированные планы. Легкомысленность этого знака известна многим, знают о ней и сами Рыбы, но меняться они не спешат, предпочитая наступать на свои же грабли еще и еще. Астрологи предостерегают представителей данного знака от всевозможных авантюр.