Почему заканчивается дружба

Когда говорят о разрыве отношений, то обычно подразумевают романтические, любовные. Но разрыв может произойти и между друзьями и быть не менее болезненным и травматичным. Точно так же, как романтические отношения, дружба влияет на нашу жизнь и может приносить ощущение счастья, уверенности, достаточности и полноценности. Не следует забывать, что нередко дружба переходит в романтические отношения. В дружбу нередко вкладывается немало сил и времени, что делает разрыв еще более тяжелым. Причины разрыва между друзьями могут быть самыми различными. Иногда они очевидны, в других же случаях могут остаться неясными. Когда это происходит, люди чувствуют себя потерянными и покинутыми, и нередко требуется долгое время, чтобы избавиться от этого ощущения. Так почему же заканчивается дружба?

Наш мозг принуждает нас к эмпатии. Мы привязаны к друзьям, которые дают нам то, что представляет для нас значимость — энергию, любовь, приятное времяпрепровождение. Очень часто дружба расстраивается из-за того, что возникает дисбаланс в том, что человек отдает и что получает.

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Основа дружбы в заботе и разделении. Забота нередко пребывает во взаимосвязи со счастьем. Любовь и забота различаются в том, как они подаются и принимаются. Даже если оба друга выказывают заботу и беспокойство, восприниматься это может по-разному. Также возможен и дисбаланс в заботе, который приводит к тому, что человек начинает чувствовать себя лишенным понимания и уважения, отчего ему может быть больно. Это те самые случаи, когда говорят: "я думал, ты тоже обо мне беспокоишься" или "я всегда все делал для тебя, почему ты не помог мне?"

Чрезмерная забота тоже может плохо повлиять на дружбу. Если один из друзей доверяет другому, ценит его и надеется получить в ответ чувство близости или комфорта, но не получает этого, то дружба может рухнуть. Но если некто постоянно настаивает на том, чтобы быть рядом, навязывает помощь, пытается вникать во все дела, даже когда его о том не просят, это также будет отвращать. Роль друга заключается в оказании поддержки, и ее избыток может оказаться не менее вредным для дружбы, чем недостаток. Также недопустимо и нарушение доверия. Совершенное один раз, оно может само по себе и не разрушить отношения, но создаст трещину, которая будет постепенно расширяться и приведет к краху.

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Дружба может расстроиться из-за различия во вложениях времени и энергии. Если кто-либо тратит на друга слишком много, по своему мнению, времени и энергии и получает мало в ответ, это вызовет раздражение. Нежелание друга тратить свои время и энергию также приведет к мыслям о том, что такой друг, быть может, совсем не нужен. Важным фактором является и качество проводимого времени. Если оно заключается в том, чтобы сидеть за столом и молчать, то долго такая дружба не продлится. Совместное активное времяпрепровождение, занятия, хобби, походы в театры, музеи, кино, прогулки являются обязательной составляющей полноценной дружбы.

Обычно дружба возникает на основе сходства. Одинаковое хобби, любимая музыка, фильмы, игры, занятия способствуют возникновению приятельских отношений, а позднее и дружбы. Но со временем люди меняются. У них могут измениться вкусы и предпочтения, что может сделать их ближе со старым друзьями или оттолкнуть от них. Люди нередко не осознают того, что сделало их друзьями. И только потом понимают, что у дружбы была некая четко обозначаемая причина. Тогда они говорят: но как же, ведь мы вместе играли в футбол! В этом случае можно попытаться выяснить, что именно изменилось в человеке, каковы его новые увлечения и предпочтения. Быть может, они покажутся интересными и вам.

Фото: flytothesky. ru

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