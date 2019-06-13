Как женщине первой начать разговор

У многих девушек в голове есть стереотип, что мужчина должен всегда делать первый шаг. В нынешнее время это убеждение считается пережитком прошлого, и теперь дамам нет нужды ждать, когда молодой человек проявит инициативу. Сегодня рассказываем, как брать ситуацию в свои руки и грамотно первой начинать разговор.

Поза

Внимательно смотрите на положение человека, его поза и жесты могут многое вам рассказать. Направление мысков ног и коленей в вашу сторону говорит о расположении к вам. Руки мужчины не в замке, не скрещены, а открыты. Если человек прячет взгляд, он не в настроении поддерживать общение, а вот человек с широкой естественной улыбкой, наоборот, готов поболтать. Если понравившийся мужчина ловит ваш взгляд и начинает поправлять одежду или менять положение рук и ног, значит он хочет с вами познакомиться. Желание прихорошиться говорит о сексуальном интересе.

Визуальный контакт

Главная составляющая любого знакомства. От того, как он установлен, может зависеть весь тон общения. Посмотрите на интересующего вас человека, задержите взгляд, пока он не обратит на вас внимание. Как только произошел зрительный контакт, отведите глаза. Повторите это несколько раз, но помните, что это должно выглядеть смущенно, а не воровато. Не бегайте глазами.

Первая фраза

Как только вы оказались рядом с интересующим вас человеком, постарайтесь бросить легкое замечание касательно окружающей обстановки. Можно сказать что-нибудь нейтральное, но в таком случае, есть вероятность попасть в неловкую паузу в общении. Заметить что-то необычное будет более подходящим вариантом. Однако лучшим вариантом будет задать вопрос собеседнику. Причем это должен быть не общий вопрос, на который можно ответить односложно, а вопрос, предполагающий развернутый ответ.

Никакого негатива и клише

Негативные высказывания не станут удачным началом диалога. В крайнем случае, можно не лучшим образом отозваться о погоде, но и это могут воспринять не так. Следует избегать избитых фраз типа «Мы с вами уже встречались?» или «Не подскажете, который час?»

Обстановка

Контекст знакомства, несомненно, очень важен. В кафе или, например, в библиотеке завести разговор проще простого: попросить присесть, спросить мнение о меню или книге. В парке можно присоединиться к прогулке или пробежке. В тренажерном зале можно попросить совета о тренировках или питании.

Комплимент

Если вы достаточно уверены в себе, можете воспользоваться тактикой комплиментов. Стоит помнить, что говорить нужно искренне и как бы невзначай, будто говорите о повседневных вещах. В таком случае вам гарантировано внимание и расположение мужчины.

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Фото: lifehacker.ru