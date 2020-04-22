Как научиться интересно вести беседу

Умение рассказывать истории и интересно вести беседу испокон веков ценилось в любом обществе.

Это является признаком высокого уровня интеллекта и культуры. Хорошему собеседнику всегда проще найти общий язык с другими, и он чувствует себя уверенно в любом кругу, поэтому так важно развить в себе такой навык. Учимся вместе с нами, читая сегодняшнюю статью.

Пишите

Прежде чем вести устные беседы, необходимо научиться грамотно выражать свои мысли на бумаге. Заведите дневник или записную книжку, где будете записывать все события дня. Важно уделять этому достаточно много внимания каждый день, чтобы наполнить описание мельчайшими деталями и емкими рассуждениями.

Главная цель данного процесса - научиться структурировать свои мысли, соблюдать логику повествования и правильно расставлять акценты.

Читайте

Без чтения литературы вам будет сложно развивать свой активный словарный запас. Чтение классической литературы позволяет увеличить его в несколько раз, а научной - осведомиться в сложных темах и овладеть терминологиями и узкими понятиями.

Не забывайте о словарях: обращайтесь к ним, когда не знаете значения того или иного слова, и составляйте предложения.

Улучшайте дикцию

Чтобы вас слушали, ваша речь должна быть не только наполнена интересным содержанием, но и должно выражаться. Занимайтесь своей артикуляцией и дикцией, чтобы речь становилась четче и тверже.

Для этого существуют специальные упражнения на подвижность губ и развитие мышцы языка.

Учитесь ораторскому искусству

Если у вас нет врожденной способности к ораторству, важно иметь теоретическую базу, чтобы овладеть этим навыком. Начните с классических трудов Цицерона и продолжите современной методологией.

Сейчас существуют даже особые курсы по этому направлению подготовки. Платные групповые занятия помогут мотивировать себя.

Делайте упражнения

Давайте себе различные задания с наградами. Выберете слово или словосочетание, которые станут темой вашего рассказа, и побеседуйте сами с собой в течение 5-10 минут.

Попросите друга оценить ваш раз рассказ, чтобы иметь мнение со стороны. Пусть вам зададут вопросы и скажут о плюсах и минусах выступления.

Ведите монологи

Можно просто время от времени болтать самому с собой. Можно делать это во время какого-либо занятия (например, уборки), но эффективнее делать это целенаправленно перед зеркалом, чтобы видеть собственную мимику и жесты.

Используйте диктофон

Нам непросто оценить собственную речь, поэтому пользуйтесь диктофоном для записи собственного голоса.

Мы слышим себя иначе, нежели окружающие и это устройство поможет отработать чистоту речи и тембр голоса.

Практикуйтесь

Больше применяйте свои знания и умения на практике. Знакомьтесь на улице, заводите разговор с продавцом или охранником. Можно начать с узкого круга близких друзей, которые всегда смогут вас поддержать. После можно расширить круг собеседников и вести разговор в больших компаниях.