Когда пришло время прощаться, знаете ли вы, как правильно это сделать?

Прощание может быть таким же простым, как текстовое сообщение "TTYL" (поговорим позже), или таким же сложным, как уход от своего бывшего партнера после долгих лет борьбы с самим собой. Некоторые люди умеют прощаться, а некоторые в этом ужасны. Есть прощание, в котором вы вообще не прощаетесь, а просто уходите. Другие люди тоже не могут попрощаться; им требуется несколько минут, если не часов, чтобы проститься. Окончание отношений вызывают всевозможные эмоции, от беспокойства до облегчения, и для правильного управления ими необходимо найти способ снизить уровень тревоги до минимального уровня. Вы также должны помнить о возможных реакциях другого человека. Постоянное прощание может вызвать панику и уныние, если вы не найдете способ облегчить подход.





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Окончание может также принести чувство сожаления, хотя эти чувства могут возникнуть не сразу. Во время расставания вы полагаете, что это лучшее решение для вас. Возможно, вам нужно было переехать в другой регион страны, чтобы изучить новые перспективы трудоустройства. Даже если текстовые сообщения и социальные сети позволяют оставаться на связи с теми, кого вы оставили, вы начинаете скучать по своему старому окружению и людям, которые были частью вашей жизни. Идут месяцы и годы, вы обнаруживаете, что ваш ум возвращается к тем хорошим временам, которые вы пережили, и удивляетесь, как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы остались.

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Новое исследование, проведенное Беттиной Шверер и его коллегами из Гамбургского университета (2019 г.), показывает, как окончание "всесторонне" может помочь вам избежать чувства сожаления, когда вы совершаете важные жизненные перемены. Они отмечают, что большинство исследований по адаптации людей к изменениям сосредоточено на начале, а не на конце. Независимо от того, является ли окончание добровольным (например, решение оставить вашего партнера) или неизбежным (например, переезд в другую страну), "нам нужно найти способ справиться с этим". "Хороший конец", по их словам, — это "конец, после которого остается чувство замкнутости" в котором люди чувствуют, что они "сделали все, что могли, что они сделали что-то в полной мере".

В серии из шести онлайн-исследований (1233 участника по возрасту на протяжении всей жизни) немецкие исследователи обнаружили, что, как они и предсказывали, те, кто вспоминал хорошо "завершенные" окончания жизненного перехода, относились к переходу более позитивно и менее негативно, а также чувствовали меньше сожалений о том, что сделали этот переход. Этот вывод был основан на первых трех исследованиях, в которых участники вспоминали свои личные изменения.

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Чтобы дать вам представление о том, как были получены эти результаты, поставьте себя на место участника. Вспомните, как вы завершили такой важный период в жизни, как выпускной в старшей школе. Подумайте об этом событии подробнее. Теперь спросите себя, чувствуете ли вы, что вы сделали все, что могли, что вы выполнили это в полной мере, и есть ли у вас чувство закрытости. Затем спросите себя, как вы себя чувствуете, когда думаете об этом окончании, например, удовлетворены, довольны, непринужденны, довольны или счастливы. Для оценки сожаления спросите себя, часто ли вы думаете о том, как все могло сложиться иначе, хотите ли вы отправиться в прошлое, чтобы изменить результат, и есть ли у вас мысли о сожалении. Наконец, насколько легким или сложным был этот переход? Спросите себя, могли ли вы двигаться дальше и могли ли вы перейти к следующему этапу без каких-либо проблем или постоянного перехода из одного жизненного этапа к другому.

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