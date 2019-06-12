Как повысить работоспособность за счет собственного мозга - лайфхаки от психологов

Даже трудоголики устают. И у них снижается креативность. И им знакома прокастинация.

как сохранить силы и рабочий настрой? Психологи советуют поддерживать... мозг, стимулипуя в нем механические процессы.

Вот как это можно сделать.

1. Физические упражнения и нагрузки. Стандартные рекомендации - минимум 2,5 часа в неделю аэробных нагрузок - достаточное условие для выработки белка, из которого формируются новые клетки мозга - нейроны.

Самый «благодарный» участок мозга за занятия спортом - гиппокамп. Именно здесь при регулярных спортивных упражнениях образуется больше всего нейронов. Это действительно важно, потому что гиппокамп ответственный за развитие и поддержание памяти и способности обучения.

2. Сила воли. В начале любого дела она сильна, как никогда после. Как и в начале каждого дня. Старайтесь делать все важные и особенно сложные дела, требующие ваших максимальных усилий, утром.

Доказал концентрацию силы воли психолог Р.Баумейстер, которые провел эксперимент с 2 группами. Первой не дозволено было касаться определенного блюда ДО занятий, второй группе разрешено было все. После запрета обе группы решали логические задачи и головоломки. Первая группа, которая тренировала силу воли накануне занятий, показала гораздо более слабый результат, чем те, кто приступил к заданиям со свежим «мозгом».

3. Позитивный дофамин. Во время любой деятельности, направленной на результат, мозг вырабатывает дофамин. Именно это вещество и заставляет нас трудиться. Однако дофамин бывает двух видов.

Первый вырабатывается участками префронтальной коры мозга - отделов, отвечающих за мотивацию и эмоции от поощрений, наград - и активизируется у людей, которые работают с душой, искренне верят в пользу своего дела и нацелены на получение результата.

Второй - передней долей островка, как и при восприятии эмоций и экстренных ситуаций - начинает работать у человека, который выполняет рутинно, без мотивации, без заинтересованности.

Влияние первого типа дофамина - при искренней заинтересованности и заботе о результате - было почти в 2 раза сильнее, оказывая на мозг и работу всего организма нужный эффект. Потому стоит мотивировать себя и позитивно подходить к началу любого дела

4. Ручная фиксация данных. В современном веке много полезных устройств и гаджетов (диктофоны, смартфоны, планшеты), которые позволяют записывать полученную информацию электронным или иным способом. Однако неоднократно исследования доказали, что записывая на бумагу обычной шариковой ручкой позволяет не только запомнить больше из получаемого мозгом материала, но и повысить его работоспособность.

5. Вести списки. Составление маркированных и нумерованных списков не только помогает систематизировать полученный контент, запомнить бОльший объем информации, но и разгружает мозг от данных, которые он будет пытаться сохранить в памяти. Это поможет сосредоточиться на выполнении других, более важных задач.

Применяйте маленькие хитрости нашего внутреннего компьютера и повышайте собственную эффективность!

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