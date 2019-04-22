Гороскоп удачи на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака

Овен. Рожденным под знаком Овна можно рассчитывать на удачное стечение обстоятельств 23 и 26 апреля, когда небесные светила повернутся лицом. На два эти дня запланируйте решение самых сложных вопросов.

Телец. На удачу можно рассчитывать и тем, кто родился под знаком Тельца. Она посетит Тельцов 25 и 28 апреля. Особенно удачными в эти два дня будет шопинг, поэтому, все дорогие покупки планируйте на эти даты. Есть вероятность того, что будут еще и скидки.

Близнецы. Представители данного зодиакального знака могут рассчитывать на то, что Фортуна повернется к ним лицом 26 и 28 числа. В первую дату Близнецы могут хорошо заработать, а во вторую им повезет с новой работой.

Рак. Два удачных дня из семи ожидает и Раков, которые могут рассчитывать на успех во многих делах 24 и 27 апреля. К этим датам необходимо подготовиться заранее, чтобы максимально насытить их встречами и переговорами.

Лев. Этот знак на некое подобие удачи может рассчитывать только в четверг. В остальные дни удача отвернется от Львов по причине их несносного характера. Более того, для представителей этого знака небесные светила подготовили несколько неприятных сюрпризов, так что следует быть к ним готовыми.

Девы. Конец апреля побалует представителей этого зодиакального знака удачными днями. У Дев их будет больше всех — четыре. Повезет им 24, 25. 27 и 28 апреля. В эти дни все запланированное удастся выполнить. Также найдут Девы нового инвестора под свой проект. Неделя обещает интересные знакомства и встречи.

Весы. Три дня наступившей недели принесут успех Весам. Им повезет 23, 25 и 27 числа, как раз на эти даты припадет выигрыш в лотерею, получение наследства. Новая высокооплачиваемая работа.

Скорпион. Как пел в своей песне Владимир Высоцкий — Не стоит уповать на небеса. Астрологи говорят, что и Скорпионам не нужно это делать, а необходимо только надеяться на собственные силы и помощь близких друзей. Удача же пройдет мимо Скорпионов.

Стрелец. Удачными днями станут 25 и 27 апреля, когда вы получите то, к чему давно шли или так долго хотели. В остальные дни рассчитывать на Фортуну не стоит, так как она будет вдохновлять другие знаки Зодиака.

Козерог. Если сами приложите максимум усилий для достижения результата, то только в этом случае можете рассчитывать на успех. Помощи от небесных светил на этой неделе вы не дождетесь.

Водолей. Удача побалует представителей этого зодиакального знака 22, 25 и 28 апреля. Повезет, прежде всего, в бизнесе, а вот в личной жизни перемен никаких не произойдет.

Рыбы. Вы можете рассчитывать на благосклонность Фортуны 22 и 26 числа. В понедельник удастся найти новую работу, о которой вы давно мечтали, а в пятницу вы получите неожиданное вознаграждение за свои труды.

Фото: 1zoom.me