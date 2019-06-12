Стиль поведения женщины. которой ее мужчина может верить

Без доверия невозможны прочные отношения. Как понять другого человека. чтобы "не прошляпить" ту. единственную - рассказываем в этой статье.

Она делится своими чувствами

Откровенность и честность в беседе, готовность поделиться своими мыслями и чувствами, даже в том случае, если есть риск оказаться объектом насмешки или замечания спутника жизни - это вызывает испуг во многих отношениях. Чтобы пойти на этот смелый шаг, нужно полностью доверять своему партнеру.

Но если женщина не настроена на откровенный разговор, то это не значит, что она не хочет его. Кому-то беседа помогает взять под контроль свои эмоции, а другим людям необходимо время, чтобы разобраться в себе и своих чувствах. Если женщине понадобится несколько дней или недель, чтобы раскрыться то, это показатель высокого уровня доверия в отношениях.

Она все отложила ради разговора с партнером

Бывают ситуации, когда женщина прерывает чтение интересной книги или просмотр фильма ради беседы с мужчиной. Это показатель того, что для нее очень важны слова спутника жизни и он сам.

Она способна признать свою неправоту

Если женщина признает мелкие оплошности, это означает, что она стремится быть честной и доверяет мужчине, когда уязвима.

Если человек не может взять на себя ответственность за мелочи, значит точно также он поступит и в более крупных делах. Если женщина обманывает, что-то скрывает, значит опасается близко подпустить к себе мужчину.

Вместе с тем, извинение за ошибки демонстрирует желание строить отношения на доверии.

Она внимательно его слушает

Если женщина молчит, пока мужчина жалуется ей на неудачный день, значит уважает его чувства. Порой люди стремятся дать массу предложений и идей, как помочь человеку и это чаще всего не действует, потому что человеку важно, чтобы его просто услышали.

Когда женщина высказывает свои мысли и переживания, нужно ее спокойно выслушать, а потом поинтересоваться, нужна ли ей помощь. А не торопиться сразу же дать совет.

Она ищет повод прикоснуться к нему

Интим - не считается единственным признаком физической близости мужчины и женщины. Если она держит своего избранника за руку, целует по утрам, то показывает свою привязанность и более высокий уровень доверия.

Она может дать ему свой телефон

Недопустимо, чтобы мужчина копался в телефоне своей избранницы. Но если она попросит проверить счет на своем телефоне или создать новую опцию, то будет ясно, что ей нечего скрывать. Так женщина дает понять, что в телефоне нет секретной для мужчины информации.

Она уважает его чувства

Если мужчина ревнует свою избранницу к коллеге по работе, а она предлагает его познакомить с сотрудником, значит стремится расставить приоритеты в отношениях. Таким образом, женщина показывает, кто для нее находится на первом месте и помогает партнеру избежать недоверия.

Ее вопросы не напоминают допрос

Обычно женщина подозревает спутника жизни, потому что ей кажется, что она создает проблемы, в которых потом обвиняет мужчину. Поэтому при доверительных отношениях такая ситуация не возникнет. Важно демонстрировать поддержку своего избранника. Признак доверия - показывать мужчине, что его слова принимаются за чистую монету. И ни в коем случае не вести разговор в формате допроса.

Фото: www.psychologies.ru