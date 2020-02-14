"Что-то я нервный(ая) ста(а)… Бесит буквально все. Поубивала бы всех нафиг!" Знакомо? Конечно, ведь со всеми иногда да бывает.

Раздражительность — она такая: навалится вдруг, вроде бы ни с того. ни с сего. И как с ней быть?

Психологи знают. И рассказывают.

Что не поможет

Не ищите спасения в просмотре телепередач и фильмов. Проверено многократно: это не добавит спокойствия и позитивного настроения. Сигареты и алкоголь — тоже не союзники в этой борьбе. Курение отнимает у клеток кислород, а алкоголь когда-нибудь вызовет реальную депрессию, потому что даже если принимать "по чуть — чуть" разрушает клетки мозга и весь организм. И вообще: спиртное — средство временного действия. А похмелье после него действует, сами знаете как. Про это тонны статей уже написаны. Сравнивать себя с другими — как многие любят — вообще тупиковый путь. Недавно об этом уже рассказывали, повторяться не будем.

Работающие техники борьбы с раздражительностью

"Речевая терапия"

Проговариваем то. что чувствуем. Можно перед зеркалом.

"Ух! Какая я злющая!"

"Да, я в ярости, но даже когда злюсь, то весьма симпатичная!"

Поговорив с собой. выпейте водички. Холодной.

"Телесная терапия"

Ищем уголок, где никто не помешает. Удобно усаживаемся и начинаем процесс самокопания. Цель: найти причину злости.

Поняли, что вывело из себя? Отлично. Расправляем спину, Начинаем улыбаться. Раздражительность отступит.

И наконец. Не стоит забывать, что каждая эмоция — это норма. "Нехорошие" чувства необходимы для активного самовыражения. Главное, не позволять им управлять собой.