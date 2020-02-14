В ладу с собой
Почему все бесит, и как с этим бороться
"Что-то я нервный(ая) ста(а)… Бесит буквально все. Поубивала бы всех нафиг!" Знакомо? Конечно, ведь со всеми иногда да бывает.
Раздражительность — она такая: навалится вдруг, вроде бы ни с того. ни с сего. И как с ней быть?
Психологи знают. И рассказывают.
Что не поможет
- Не ищите спасения в просмотре телепередач и фильмов. Проверено многократно: это не добавит спокойствия и позитивного настроения.
- Сигареты и алкоголь — тоже не союзники в этой борьбе. Курение отнимает у клеток кислород, а алкоголь когда-нибудь вызовет реальную депрессию, потому что даже если принимать "по чуть — чуть" разрушает клетки мозга и весь организм. И вообще: спиртное — средство временного действия. А похмелье после него действует, сами знаете как. Про это тонны статей уже написаны.
- Сравнивать себя с другими — как многие любят — вообще тупиковый путь. Недавно об этом уже рассказывали, повторяться не будем.
Работающие техники борьбы с раздражительностью
- "Речевая терапия"
Проговариваем то. что чувствуем. Можно перед зеркалом.
"Ух! Какая я злющая!"
"Да, я в ярости, но даже когда злюсь, то весьма симпатичная!"
Поговорив с собой. выпейте водички. Холодной.
- "Телесная терапия"
Ищем уголок, где никто не помешает. Удобно усаживаемся и начинаем процесс самокопания. Цель: найти причину злости.
Поняли, что вывело из себя? Отлично. Расправляем спину, Начинаем улыбаться. Раздражительность отступит.
И наконец. Не стоит забывать, что каждая эмоция — это норма. "Нехорошие" чувства необходимы для активного самовыражения. Главное, не позволять им управлять собой.