Традиционные мужские поступки, которые пугают женщин

В жизни любой женщины был мужчина, который вызвал у нее испуг. Возможно, ей запомнились даже несколько таких героев романа. А все потому, что норма поведения в понимании мужчины, у женщины может вызвать удивление или напугать ее. Последствия могут оказаться плачевными и привести к разрыву зарождающихся отношений. Поэтому с этой статьей стоит познакомиться представителям сильного пола и не делать описанных в ней вещей.

Преследовать девушек

Не стоит добывать информацию о заинтересовавшей женщине окольными путями — через знакомых, коллег по работе или соцсети. Сейчас любой человек с помощью интернета можно узнать о ком угодно, что угодно. Но это не означает, что стоит так поступать. Дело в том, что в 21 веке широкое распространение получило интернет-преследование и это беспокоит многих женщин. Оно не имеет ничего общего с романтикой и вызывает подозрение. Вряд ли таким образом появится шанс на знакомство с избранницей.

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Еще хуже обстоит дело, если интернет-преследование перетекает в плоскость реальной жизни. Переход от изучения социальных сетей понравившейся девушки к попытке узнать, где она учится или работает, поиск ее домашнего адреса, выглядят ужасно. Мужчине кажется, что он проявляет решительность и твердость, но на самом деле он напоминает маньяка.

Воспринимать "нет", как полноценный ответ

Все представители сильного пола должны усвоить, что фраза "Если девушка сказала "нет", то это значит "да" — не соответствует действительности. Если женщина сказала "нет", это означает только одно — что она отказала мужчине.

Если же кто-то из них считает, что настойчивость и игнорирование отказа выглядит привлекательно, то глубоко ошибается, потому что девушка ни на йоту так не думает.

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Если женщина захочет побеседовать с мужчиной, то сделает первый шаг. Бессмысленно заводить разговор с девушкой, которая не проявляет к молодому человеку никакого интереса. Лучше переключить свое внимание на другую даму.

Считать, что нужно быть впереди

Если в детстве мужчина знакомился с понятиями о мужестве из общепринятых источников, то наверняка уверен, что должен быть впереди, чтобы завоевать сердце любимой. Ему кажется, что если сидеть сложа руки, то она никогда не будет с ним.

На самом деле, самоуверенных мужчин, которые без всякого повода начинают флиртовать, женщины всерьез не воспринимают.

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Вести себя с наскока излишне настойчиво и грубо — это абсолютно бесперспективное дело. Очень важно сохранить в общении душевный комфорт женщины, а не выставлять на первое место свое возбуждение.

Быть слишком романтичным

Кому-то это покажется удивительным, но излишняя романтичность в большинстве случаев отпугнет женщину, даже если она уже встречается с мужчиной. Накал чувств в начале отношений вполне естественен, но когда двое едва знакомы, то излишняя романтика воспринимается как манипуляция или артистическая игра.

Романтические порывы должны быть искренним проявлением интереса к женщине. Это благодатная почва для укрепления отношений.

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Злоупотреблять авторитетом

Если профессия мужчины дает власть, то недопустимо использовать свое положение, чтобы завоевать женщину. С одной стороны, перспектива высоко подняться в глазах избранницы, чтобы покорить ее сердце, выглядит заманчиво. Но с другой стороны, такая ситуация сомнительна, так как может напугать и унизить девушку. Поэтому лучше использовать другие способы расположить к себе женщину.