Послеродовая депрессия у приемных родителей

Послеродовая депрессия является общепризнанным и изученным состоянием. Однако мало кто знает о том, что у приемных родителей также может развиться послеродовая депрессия. Сегодня мы расскажем о причинах данного явления, симптомах и основных методах лечения данного расстройства.

Причины

Хотя многие факторы, способствующие послеродовой депрессии у биологических матерей, могут отсутствовать, к ним относятся гормональные изменения и беспокойство по поводу родов, другие факторы являются общими для биологических и приемных родителей. К ним относятся необходимость завершения длительного и дорогостоящего процесса усыновления, а также отсутствие поддержки семьи во многих случаях.

После успешного усыновления у приемных родителей могут возникнуть нереалистичные ожидания относительно качества их жизни. Они могут не ожидать обычных разочарований, трудностей и физического напряжения при воспитании детей. Лишение сна, финансовые потребности и проблемы с адаптацией могут нанести тяжелый урон психическому и эмоциональному здоровью приемных родителей. Родители могут чувствовать, что результаты усыновления были не такими хорошими, как они думали.

Опять же, реакция расширенной семьи и социальных знакомых на усыновленного ребенка может быть не такой благоприятной, как их собственная. Это может вызвать смущение, сомнения и негодование в зависимости от того, насколько родители зависят от мнения других. В то же

время они знают, что должны быть верными своему ребенку. Эти противоречивые эмоции также повышают вероятность развития депрессии.

Симптомы

Депрессия после усыновления проявляется теми же симптомами, что и после любого другого триггера. Обычные симптомы включают в себя:

Грусть или плохое настроение

Потеря интереса к любимым занятиям

Изменения в аппетите и в привычках питания

Потеря или увеличение веса в значительной степени без других болезней

Нарушение сна

Гиперактивность или усталость

Чувство бесполезности или вины

Нехватка концентрации

Неспособность принимать решения при необходимости

Лечение

Приемным родителям, которые подвержены риску депрессии, можно помочь, если кто-то проведет их через процесс выявления конкретных стрессов, которые усыновление им принесло. Обмен ими поможет другим помочь им оценить уровень их ожиданий, а также выработать стратегии выживания в трудных ситуациях. Кроме того, качественное свободное время, проводимое в спокойной беседе или на занятиях, фактически сгладит адаптацию приемных родителей, предоставив им время для мирного обдумывания и выработки правильных ответов и решений. Наилучший вариант борьбы с данным недугом - качественная и своевременная психотерапия, которая поможет избавиться от стресса.

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Фото: sib-catholic.ru