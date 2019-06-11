Послеродовая депрессия у приемных родителей
Причины
Хотя многие факторы, способствующие послеродовой депрессии у биологических матерей, могут отсутствовать, к ним относятся гормональные изменения и беспокойство по поводу родов, другие факторы являются общими для биологических и приемных родителей. К ним относятся необходимость завершения длительного и дорогостоящего процесса усыновления, а также отсутствие поддержки семьи во многих случаях.
После успешного усыновления у приемных родителей могут возникнуть нереалистичные ожидания относительно качества их жизни. Они могут не ожидать обычных разочарований, трудностей и физического напряжения при воспитании детей. Лишение сна, финансовые потребности и проблемы с адаптацией могут нанести тяжелый урон психическому и эмоциональному здоровью приемных родителей. Родители могут чувствовать, что результаты усыновления были не такими хорошими, как они думали.
Опять же, реакция расширенной семьи и социальных знакомых на усыновленного ребенка может быть не такой благоприятной, как их собственная. Это может вызвать смущение, сомнения и негодование в зависимости от того, насколько родители зависят от мнения других. В то же
время они знают, что должны быть верными своему ребенку. Эти противоречивые эмоции также повышают вероятность развития депрессии.
Симптомы
Депрессия после усыновления проявляется теми же симптомами, что и после любого другого триггера. Обычные симптомы включают в себя:
- Грусть или плохое настроение
- Потеря интереса к любимым занятиям
- Изменения в аппетите и в привычках питания
- Потеря или увеличение веса в значительной степени без других болезней
- Нарушение сна
- Гиперактивность или усталость
- Чувство бесполезности или вины
- Нехватка концентрации
- Неспособность принимать решения при необходимости
Лечение
Приемным родителям, которые подвержены риску депрессии, можно помочь, если кто-то проведет их через процесс выявления конкретных стрессов, которые усыновление им принесло. Обмен ими поможет другим помочь им оценить уровень их ожиданий, а также выработать стратегии выживания в трудных ситуациях. Кроме того, качественное свободное время, проводимое в спокойной беседе или на занятиях, фактически сгладит адаптацию приемных родителей, предоставив им время для мирного обдумывания и выработки правильных ответов и решений. Наилучший вариант борьбы с данным недугом - качественная и своевременная психотерапия, которая поможет избавиться от стресса.
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Фото: sib-catholic.ru