Как помочь ребенку с СДВГ адаптироваться в новой школе

Синдром дефицита внимания и гиперактивности не дает человеку возможности нормально сосредотачиваться, быстро выполнять поставленные перед ним задачи и использовать полный потенциал своего организма. Детям, имеющим данный синдром, довольно сложно учиться в школе. Они начинают сталкиваться не только с проблемами в обучении, получении новых знаний и применений их на практике. Ребятам становится тяжело общаться с окружающими, сверстники начинают задирать их и редко находятся дети, желающие помочь ребенку справиться с навалившимися на него проблемами. Как стоит поступать, если у ребенка, имеющего СДГВ, не получается наладить контакт с коллективом, найти друзей?

Учиться в школе не просто каждому ребенку, многие не могут справиться с давлением, перестать думать только и мнении окружающих и т. д. Но ребенку с синдромом дефицита внимания и гиперактивности сложнее, чем остальным ребятам. Он выступает в роли человека, являющегося центром притяжения окружающих проблем. При появлении травли дети начинают нападать на личность, они стараются уколоть её в те трудности, что она имеет, с которыми сталкивается ежедневно. Чтобы помочь ребенку, можно выбрать один из подходов, описанных ниже. Но психологи рекомендуют подходить к ситуации, используя все три совета вместе.

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1. СДВГ является проблемой нейропсихологического характера. Она связана с особенностями в работе и развитии головного мозга. Ребенку может помочь специальная диагностика, нейропсихологическая коррекция. Описанные процедуры позволят малышу почувствовать облегчение и подарят ощущение настоящей жизни — с ошибками, недочетами, но без проявления различных симптомов. В данной случае родители должны найти хорошего врача. Он поможет ребенку обрести хорошую внимательность, начать приходить к усидчивости, видеть важность в социальных контактах. Его общение со сверстниками вернет ребенку ощущение нужности и важности, отчуждение и одиночество могут сильно сказывать на еще не сформировавшейся психике.

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2. Все описанное ранее может является буллингом. Данную ситуацию очень сложно разрешить в одностороннем порядке, постараться изменить систему. Травля не будет прекращаться, пока человек или люди, находящиеся по ту сторону, не начнут ощущать плачевность ситуации. Буллинг действительно является системой, поэтому многим так страшно говорить на эту тему. Здоровый и правильно соображающий ребенок не станет заниматься травлей. Здесь следует попросить о вмешательстве школу, ответственного за поведение и родителей одноклассников, тех ребят, что занимаются подобными делами. Есть вариант обратиться к школьному психологу — на сеанс идут все, но специалист начинает выбирать важность и приоритетность разговоров, ставить четкие границы и стараться выяснить, почему сложилась такая ситуация. Часто ребенок или дети, занимающиеся травлей, нуждаются в гораздо большей помощи, чем те, на кого направлена их агрессия. При безответственном поведении школы можно задуматься о смене места обучения. И при выборе следующей школы стоит заранее обговаривать особенности и тонкости в восприятии малышом окружающей действительности, его сильной чувствительности.

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3. Гиперактивность используется ребенком для привлечения внимания со стороны родителей. Здесь нельзя обвинять ни одну, ни другую сторону. Мама с папой стараются делать все возможное для малыша, а он не понимает природу происхождения собственного поведения. Дети могут сильнее выражать эмоции и проявлять симптомы синдрома из-за недостатка в общении, привычной коммуникации. Можно оставить ситуацию в привычном состоянии: через время ребенок начнет понимать, что такие взаимоотношения являются нормой, их не стоит бояться. Родители выбирают сами, как они хотят строить общение, насколько близко они попускают к себе малыша.

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Фото: paidagogos. com