Как избежать одиночества вдвоем

Со стороны кажется, что в семье все хорошо, а на самом деле супруги давно стали друг другу чужими людьми. Психологи определили причины отчуждения двух когда-то близких людей, которые продолжают жить под одной крышей.

Когда полезно отчуждение

В любой семье бывают периоды непроизвольного охлаждения. Поначалу муж и жена все делали вместе, были не разлей вода, и вдруг появился разный режим питания и работы. Он уходит, когда она еще спит или приходит с работы, когда она уже уснула, пара в разное время завтракает и ужинает, прекратились откровенные разговоры. Супруги отдаляются, и вот уже каждому из них интересно везде, кроме дома.

Если это состояние супругов не устраивает, то вывод об одиночестве вдвоем будет преждевременным. Если муж и жена действительно близкие люди, отчуждение начинает их тяготить. После этого наступает выяснение отношений и все возвращается на круги своя, опасный период позади. Через некоторое время ситуация может повториться, но оба знают, что откровенная беседа поможет снова сблизиться.

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Когда дела обстоят хуже

Если же супруги давно отдалились, а переломный момент в лучшую сторону так и не наступил, то это тревожный симптом. Тёплые отношения исчезли, а муж и жена этого в упор не замечают, машинально выполняя свои обязанности.

Отчуждение наступает в тот момент, когда двое скрывают то, что их тревожит, считают, что все плохое пройдет само собой. В итоге ситуация переходит в запущенную стадию и уже невозможно понять, что делать.

Но если такое положение вещей вызывает дискомфорт и переживания, значит ещё не все потеряно. Когда двое не рассматривают вариант жизни друг без друга, но испытывают отчуждение, то необходимо использовать для сближения определённые приемы.

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Когда меняются люди и чувства

Влюбленным кажется, что они являются одним целым, потому что идеально подходят друг другу. Их отношения становятся смыслом жизни. Но двое — это две разные личности и с этим нужно считаться.

Кроме того, невозможно любить одинаково в разные периоды жизни, когда отношения проходят разные стадии развития, когда меняется сам человек, его взгляды, интересы и вкусы.

Психологи советуют проговаривать то, как изменились чувства, это важно и для говорящего и для слушателя. Такой приём напоминает обновление программы в компьютере. Не надо стесняться спрашивать о чувствах партнера, и в свою очередь поделиться тем, какие черты привлекают в обновленном супруге.

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Когда копится усталость

Обычно накопление усталости — обоюдное дело, но начинает казаться, что ее источником является семейная жизнь. В итоге супруги высказывают претензии друг к другу, но не к обязанностям, которыми нагружены.

Ошибочно считать, что усталость партнера — это его проблема. В браке все дела совместные. Когда у человека есть возможность пожаловаться своей половинке на обстоятельства, то напряжение начинает улетучиваться. Если же в ответ ещё поступит предложение о помощи, то это очень хорошо.

К тому же в разговоре выяснится, какие дела важны, а какие могут подождать и от чего можно вовсе отказаться. Таким образом рождаются общие решения, которые сближают супругов.

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Кажется, что семья тормозит саморазвитие

Неправильно думать, что если бы не семья, то удалось бы защитить диссертацию, сделать мировое открытие и получить Нобелевскую премию, записаться на фламенко и так далее. Большинство семейных людей находят возможности и время для самореализации, успешно совмещают домашние дела со своими увлечениями.

Когда хочется признания в семье

В период влюбленности вполне естественно говорить друг другу комплименты. Когда наступает повседневная жизнь, то уже не принято подчеркивать вслух положительные качества партнёра. Выполнение домашних обязанностей воспринимается как должное, супруг не замечает заботу жены и становится грустно.

Палочкой выручалочкой станут слова признательности, нежности. Ведь с посторонними людьми все обычно вежливы и внимательны, а родным такое отношение также необходимо. Поэтому стоит завести привычку благодарить друг друга за любую мелкую услугу. Взаимное внимание обязательно сблизит супругов.

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Фото: psychologies.ru