Как научиться контролировать свои эмоции

Излишняя эмоциональность может привести к нежелательным последствиям, поэтому так важно научиться контролировать и даже скрывать свои эмоции. В частности, это касается негативных эмоций, которые влияют не только на душевное состояние и настроение, но и вредят репутации и создают лишние комплексы. Учимся держать эмоции на поводке вместе, читая статью ниже.

Разберитесь в себе

Нельзя утверждать, что существует универсальный способ, благодаря которому все смогут научиться контролировать себя. Способов ровно столько, сколько на планете людей, иначе говоря, каждый должен найти свой собственный способ. Однако можно сказать наверняка, что справляться со своими эмоциями и чувствами под силу уверенным в себе людям, поэтому прежде всего стоит заняться свой самооценкой. Чаще думайте о себе, своем комфорте и удовлетворении, естественно, не перегибая палку и не забывая, что вы живете в обществе.

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Составьте несколько списков

Эмоции можно выплескивать словами и жестами, криком и действиями, а также можно выразить их на бумаге. Хорошим началом борьбы с неконтролируемыми эмоциями может стать составление списков отрицательного и положительного. Это могут быть списки ваших друзей и врагов, любимых вещей и раздражающих, ваши личные хорошие и плохие качества. Негативные части стоит проанализировать и попробовать превратить в достоинства или найти способ исправить их, особенно если негативных пунктов в ваших списках больше, чем положительных. Также не забывайте подводить итоги дня, чтобы чувствовать свою пользу и продвижение.

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Чувство юмора

После того, как вы сможете прийти в гармонию с собой, научитесь себя ценить и уважать, приступите к следующему важному шагу — развитию самоиронии.

Чувство юмора, направленное не только на окружающих, но и на себя, может значительно упростить вам жизнь. Таким образом вы сможете отгородиться от обидчиков, которым будет сложнее задеть вас за живое. Посмеявшись над собой, вы обретете ощущение маленькой победы.

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Маски

Психологи утверждают, что признаки выражения эмоций могут становиться их причиной. Так, если вам грустно, улыбка придаст вам сил и повысит настроение. В связи с этим справиться с негативными эмоциями могут психологические маски. Когда вы испытывайте нежелательные эмоции, представляйте, что вы чувствуете нечто противоположное. Вместо злобы, представляйте себя умиротворенным, вместо обиды, внутренне простите человека. Через некоторое время вы поймете, что это работает и вы лучше контролируете себя.

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Дозируем эмоции

Излишне эмоциональным людям специалисты советуют дозировать свои эмоции, а не выплескивать все сразу. Представляйте, что вам безразлично, посчитайте до 20 про себя и только потом приступайте к ответу. Выбирайте нейтральные фразы. В одиночестве можно дать волю чувствам, а потом выразить их на бумаге или поделится с близким человеком. Так вы не испортите себе имидж и людям будет проще работать с вами.

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Фото: realfaq.ru