Хотя бы единожды все обращали внимание на явление: попросив человека о чем-либо, в ответ приходится слышать стандартные фразы: «Можно попробовать», «Я постараюсь», «Попытаемся» или нечто подобное.

Откуда происходит неуверенность в поведении и на словах?

Основа обычно находится в детском возрасте, когда малышу давались задания, но не давались право и возможности отказываться от их выполнения. А еще не было похвалы за сделанное и получившееся. Неудачи ставились в укор, а успехи считались само собой разумеющимися и не оценивались положительно.

И так по кругу. Задания сменяли друг друга. Следствием у ребенка стало знание: доводить до завершения дела не имеет смысла. Необходимо, напротив, занимать время и растягивать процесс выполнения на дольше, имитируя бурную деятельность. Так можно не сильно усердствовать, не перетруждаться и не получить очередное задание.

Идет время, чадо подрастает и вот уже на пороге взрослая жизнь и, казалось бы, успешная трудовая деятельность. Но не все так просто и начинаются сложности.

Приобретенная в детстве привычка не завершать дела даст о себе знать довольно быстро. Карьера окажется под угрозой.

Подобные работники, не доводящие свои непосредственные должностные обязанности до логического завершения, могут стать настоящим бичом для работодателя: выполнится ли задание, доведется ли до конца проект, будет ли результат? Или только видимость усердной работы и имитация бурной деятельности?

Претензий у организации к сотрудникам, работающим так, множество: подвергается опасности весь бизнес.

Как быть? Как выйти из замкнутого круга, сложившегося в раннем детстве?

Можно ли разорвать сформировавшиеся связи, где невозможно отказаться от задания, заслужить похвалу, сделать паузу между заданиями, а вместо этого делать вид занятостью бессмысленной деятельности?

Все возможно. Главное проанализировать собственное поведение и приучиться делать следующие вещи:

1. Отказываться от выполнения того, что делать не хочется, уметь сказать «нет» неинтересным и невыгодным для себя деятельностям, заданиям, людям.

2. Уметь похвалить себя даже за повседневные дела и небольшие успехи, начиная от вымытой посудой и заканчивая блестяще проведенной встрече.

3. Отдыхать по окончании выполненных дел и заданий, особенно больших, давать себе передышку и право «выдохнуть».

4. Имитирование бурного выполнения какой-либо деятельности, как правило, является следствием неумения отказывать и сказать «нет» непривлекательной задаче и всему тому, что делать не хочется, но приходится, а также отсутствием привычки делать паузы между выполнением ряда дел.

Поэтому, заметив среди своих качеств этот пункт, необходимо вернуться к пунктам первому или третьему.

И выход из замкнутого круга неуверенности найдется! Получится «не пробовать», а «делать»!

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Фото: www.gogetnews.info