Детские вредные привычки: как искоренить

У кого нет вредных привычек? Однако признать то, что они с детства грызут ногти или ковыряют в носу способны единицы.

А ведь именно там, эти действия и берут своё начало.

Детская психика очень пластична.

Многое закладывается в ранний возрастной период. И привычки, в том числе. Особенно вредные.

Если неприятные проявления родители не замечают вовремя из них и получаются вредные привычки. Чем позже на них обратить внимание, тем сложнее от них будет избавиться.

Но, приложив усилия, справиться возможно и с устоявшимися вредными привычками. Достаточно проявить заботу, внимание и, конечно, терпение.

Читайте также: Ученые изобрели лекарство от вредных привычек

Как это сделать?

1. Игнорировать. Чересчур пристальное наблюдение вкупе с активными наказаниями за непозволительные действия, скорее закрепят их нежели избавят. Не обращать внимания — иногда это очень хороший способ.

2. Хвалить и поощрять. Похвала и награда за хорошие проявления вместо плохих, настраивают ребёнка на сознательное избегание отрицательных привычек. Оценка положительного поведения развивает моральные качества и борется с вредными привычками.

3. Знание. Отказ от плохого происходит более эффективно, если он логически обоснован. Необходимо рассказывать и объяснять детям, почему, то или иное действие считается плохим или неприемлемым. Ребёнок усвоит аргументацию и со временем сможет отказаться от неприятных проявлений.

Читайте также: Четыре привычки, которые нужно привить с детства

4. Очерёдность. Большое количество привычек вряд ли удастся исправить одновременно. Необходим приоритет. Работу начинают последовательно, с самой неприятной, на взгляд родителей, привычкой, затем переходя к следующей.

5. Причина. Прежде чем избавляться от того, что появилось, необходимо выяснить: а почему оно появилось? Установить причину можно понаблюдав за ребёнком, поговорив с ним, исключив источники возможного стресса. Поддержка и терпение, принятие и любовь, помогут справиться и с источником стресса, и с отрицательными привычками.

6. Наедине. Недопустимо ставить чадо в неловкую ситуацию, обсуждая его промахи на людях. Вести беседу о плохих привычках необходимо находясь с малышом один на один.

7. Правила. Детям необходимы правила. Действуя в рамках определённых границ и понимая последствия своего плохого поведения, детям проще удерживать негативные проявления под контролем. Установление правил — очень важный этап.

8. Моральные качества. Повышая уровень доверия к ребёнку, проявляя любовь и чуткость, родители формирует эмоциональную стабильность ребёнка. А давая ребёнку возможность принятия решений развивается уверенность в собственных силах.

Рассказывая малышу о хорошем и плохом, семья с детства закладывает основы нравственных ценностей, полезных привычек и оптимальных моделей поведения.

Читайте также: Как искоренить привычку?