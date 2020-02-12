В ладу с собой
Взгрустнулось? Это легко поправить
"Если вам грустно и ну совершенно нет настроения, выйдите на улицу и минут 10-15 желайте всего наилучшего всем встреченным прохожим" — такой нехитрый способ быстрого поднятия настроения советуют американские психологи.
Делать это — добавляют они — можно и мысленно, но живой контакт дает лучший эффект.
Прежде, чем сформулировать такой совет, ученые (как и положено) провели эксперимент. Они вывели на улицы города 4 группы студентов:
- 1-я желала счастья всем проходившим мимо людям,
- 2-я пыталась найти грустных людей и поговорить,
- 3-я критиковала внешний вид всех прохожих,
- 4-я думала о превосходстве над встреченными людьми.
В результате первые испытали эйфорию, вторые — легкое удовлетворение. А вот участники 3 и 4 групп заявили, что у них, наоборот, ухудшилось настроение.
Получается, что-то, что мы транслируем в мир, возвращается нам же.
Вывод: будьте добрее и приветливее к людям и вам воздастся сторицей.
Фото: vk. com