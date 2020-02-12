"Если вам грустно и ну совершенно нет настроения, выйдите на улицу и минут 10-15 желайте всего наилучшего всем встреченным прохожим" — такой нехитрый способ быстрого поднятия настроения советуют американские психологи.

Делать это — добавляют они — можно и мысленно, но живой контакт дает лучший эффект.

Прежде, чем сформулировать такой совет, ученые (как и положено) провели эксперимент. Они вывели на улицы города 4 группы студентов:

1-я желала счастья всем проходившим мимо людям,

2-я пыталась найти грустных людей и поговорить,

3-я критиковала внешний вид всех прохожих,

4-я думала о превосходстве над встреченными людьми.

В результате первые испытали эйфорию, вторые — легкое удовлетворение. А вот участники 3 и 4 групп заявили, что у них, наоборот, ухудшилось настроение.

Получается, что-то, что мы транслируем в мир, возвращается нам же.

Вывод: будьте добрее и приветливее к людям и вам воздастся сторицей.

Фото: vk. com