Три способа приблизиться к ребенку, несмотря на загруженную жизнь

Исследования показывают, что близкие отношения с родителями защищают ребенка от депрессии и тревоги. Несколько приемов помогают занятой маме оставаться эмоционально настроенной на своих детей без необходимости тратить значительное количество дополнительного времени.

К сожалению, в наши дни, кажется, все больше внимания уделяется внешнему миру ребенка, а не его внутреннему миру. Качество внутреннего мира ребенка гораздо важнее. Оставаясь настроенным на то, что чувствует ребенок, родители могут помочь ребенку, когда он испытывает беспокойство, стыд, испуг, разочарование или боль. Помощь ребенку справиться с негативными эмоциями позволяет ребенку двигаться вперед с чувством безопасности. Сочувствие родителя сближает родителя и ребенка в то время, когда ребенок больше всего нуждается в близости.

Теория привязанности поддерживает идею о том, что родитель, который находится в гармонии и в курсе того, что чувствует ребенок, часто способен быстро реагировать на проблемного ребенка, утешить его и успокоить. Важно отметить, что речь идет не о том, чтобы подчиниться прихотям и желаниям ребенка, а о том, чтобы знать о состоянии ребенка. Даже малейшая доза понимания помогает ребенку успокоиться. Когда ребенок спокоен, он или она в большей степени могут рассказать о том, что происходит внутри.

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Три метода помогают родителю оставаться рядом со своим ребенком, несмотря на напряженный график жизни.

1. Прислушивайтесь к чувствам. Мамы часто не хотят слышать негативные чувства своего ребенка, потому что они мгновенно испытывают давление, т. к. нужно решать проблемы ребенка. Решение проблемы требует затрат времени и энергии. Один из самых быстрых способов помочь ребенку с проблемой — это понять и затем искренне передать это понимание. Например, скажем, ребенок не хочет ходить в бассейне, потому что ему не нравится, как ее животик выглядит в купальном костюме. Вместо того, чтобы решить эту проблему, выбежав и купив ей купальник большего размера, мама может попробовать посочувствовать. "Больно не нравится самому себе. Я тоже так иногда чувствую. Это трудно". Как только ребенок чувствует, что его понимают и воспринимают сочувствие, он или она обычно успокаиваются и чувствуют себя менее одинокими в своем затруднительном положении.

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2. Помогите с заботами. Часто, когда родитель игнорирует жалобы ребенка. Жалобы обычно связаны с попыткой ребенка избежать неприятных задач, таких как работа по дому, уроки или брокколи. Когда родитель игнорирует беспокойство ребенка, это может нанести вред ребенку. Беспокойство ребенка столь же серьезно и глубоко, как и беспокойство взрослого. Часто родитель забывает, каково беспокойство для ребенка, потому что он или она также поглощены своими заботами. Взволнованный ребенок часто испытывает трудности с успокоением и наслаждением жизнью. Регулярно спрашивать ребенка, беспокоится ли он о чем-либо, очень важно.

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3. Слушай. Нажмите кнопку паузы и слушайте, когда ребенок хочет рассказать забавную историю о своем дне. Слушайте с открытым сердцем и искренним интересом. Через двадцать лет родитель будет хотеть, чтобы его или ее взрослый ребенок позвонил и поговорил. Кошки в колыбели. Если ребенок обычно не рассказывает родителям историю своего дня, родитель должен спросить: "Что у тебя произошло сегодня в школе?"

Будьте рядом; больше ничего не имеет значения. Это трудная жизнь, и родитель — лучший союзник ребенка.

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Фото: zhenskie-radosti.ru