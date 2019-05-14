Жизненный путь твоих родителей не может быть твоим

Большинство родителей хотят "большего" для своих детей, чем у них было, но хотят ли они, чтобы их дети на самом деле проложили свой собственный путь, или же они просто хотят предложить им путь, который они считают правильным? Сегодняшние дети по-разному воспринимают идеи о том, чтоб стать тем, кем бы хотели ваши родители.

В прошлых поколениях вступление в брак с человеком не его веры, объединение с другой политической партией или даже переезд в другую страну могло привести к разрушению семейных связей, которые никогда не будут восстановлены. Давление со стороны сверстников и поддержка со стороны сверстников всегда существовали и влияли на решения, но для большинства людей источником всей информации о том, что правильно и что плохо, была их семья. Для человека может быть очень сложным выбрать между тем, что его семья хочет для него, и тем, что он считает правильным для себя.

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Если вы находитесь в ситуации, когда ваша семья имеет доминирующее представление о чем-то, и вы хотите наметить свой собственный курс и быть самим собой, есть несколько вещей, которые следует учитывать:

1. Проведите время с людьми, которые отличаются от вас и вашей семьи. Бывает такое, что вы можете заранее осудить кого-то как "плохого" или "неправильного", потому что вы на самом деле не знаете его. Пока они остаются там, подальше от вас, вы можете питать эту веру. Однако у каждого был опыт, когда вы узнаете что-то об этом человеке, вы поймете, что у вас может быть больше общего, чем вы думали раньше. Вам не нужно принимать точку зрения человека или переходить на "его сторону", вам просто нужно узнать о нем немного больше. У каждого человека есть что-то, что связывает их с другим человеком; стараться найти то, что связывает вас с кем-то, кто (на первый взгляд) не похож на вас.

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2. Стать образованным. Откажитесь от прослушивания или чтения только одного источника информации. Вынуждайте себя становиться открытыми для новых изданий, журналов, телевизионных шоу и тому подобного, которые, могут противоречить тому, что вам сказали правильности или неправильности. Вы, возможно, захотите найти новые источники, чтобы просто проверить некоторые из вещей, в которые вы поверили, которые являются правдой.

3. Исследуйте. Ищите информацию за информацией. Всегда задавайтесь вопросами о чем-либо. В каждой культуре может быть дезинформация, которая передается, потому что кто-то извлекает выгоду, поэтому узнайте, кто это делает. Будьте скептичны и любопытны.

4. Попробуйте определить, что подходит именно вам. Если ваш разум и эмоции что-то отвергают, оставайтесь верными своей реакции.

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В конечном счете, вы можете делать все эти вещи и при этом определить, что наследие вашей семьи — это то, что вам нужно. Вы можете решить, что-то, чему вас учили, правильно и верно. С другой стороны, вы можете решить прервать давний цикл и выбрать свой собственный путь. Что бы вы ни делали, не делайте этого с целью разорвать связи и показать своей семье, насколько они неправы или ужасны. Возможно, вам придется разорвать связи, или они могут решить разорвать отношения с вами. Вы должны чувствовать себя комфортно с самого начала. Какой бы путь вы ни выбрали, делайте это с открытым сердцем.

Фото: goodfon.ru