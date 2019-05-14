Жизненный путь твоих родителей не может быть твоим
В прошлых поколениях вступление в брак с человеком не его веры, объединение с другой политической партией или даже переезд в другую страну могло привести к разрушению семейных связей, которые никогда не будут восстановлены. Давление со стороны сверстников и поддержка со стороны сверстников всегда существовали и влияли на решения, но для большинства людей источником всей информации о том, что правильно и что плохо, была их семья. Для человека может быть очень сложным выбрать между тем, что его семья хочет для него, и тем, что он считает правильным для себя.
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Если вы находитесь в ситуации, когда ваша семья имеет доминирующее представление о чем-то, и вы хотите наметить свой собственный курс и быть самим собой, есть несколько вещей, которые следует учитывать:
1. Проведите время с людьми, которые отличаются от вас и вашей семьи. Бывает такое, что вы можете заранее осудить кого-то как "плохого" или "неправильного", потому что вы на самом деле не знаете его. Пока они остаются там, подальше от вас, вы можете питать эту веру. Однако у каждого был опыт, когда вы узнаете что-то об этом человеке, вы поймете, что у вас может быть больше общего, чем вы думали раньше. Вам не нужно принимать точку зрения человека или переходить на "его сторону", вам просто нужно узнать о нем немного больше. У каждого человека есть что-то, что связывает их с другим человеком; стараться найти то, что связывает вас с кем-то, кто (на первый взгляд) не похож на вас.
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2. Стать образованным. Откажитесь от прослушивания или чтения только одного источника информации. Вынуждайте себя становиться открытыми для новых изданий, журналов, телевизионных шоу и тому подобного, которые, могут противоречить тому, что вам сказали правильности или неправильности. Вы, возможно, захотите найти новые источники, чтобы просто проверить некоторые из вещей, в которые вы поверили, которые являются правдой.
3. Исследуйте. Ищите информацию за информацией. Всегда задавайтесь вопросами о чем-либо. В каждой культуре может быть дезинформация, которая передается, потому что кто-то извлекает выгоду, поэтому узнайте, кто это делает. Будьте скептичны и любопытны.
4. Попробуйте определить, что подходит именно вам. Если ваш разум и эмоции что-то отвергают, оставайтесь верными своей реакции.
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В конечном счете, вы можете делать все эти вещи и при этом определить, что наследие вашей семьи — это то, что вам нужно. Вы можете решить, что-то, чему вас учили, правильно и верно. С другой стороны, вы можете решить прервать давний цикл и выбрать свой собственный путь. Что бы вы ни делали, не делайте этого с целью разорвать связи и показать своей семье, насколько они неправы или ужасны. Возможно, вам придется разорвать связи, или они могут решить разорвать отношения с вами. Вы должны чувствовать себя комфортно с самого начала. Какой бы путь вы ни выбрали, делайте это с открытым сердцем.
Фото: goodfon.ru