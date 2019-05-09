Есть ли будущее у ваших отношений?
1. Умение смеяться над собой и партнером
Речь идет не о злых шутках и язвительных насмешках, которые разрушают отношения, а об умении относится к себе не слишком серьезно и способности по-доброму посмеяться над собой или партнером. Поводом могут быть прошлые незначительные неудачи партнера, глупые поступки, смешной свитер и многое другое.
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2. Выражение любви и привязанности даже в мелочах
Легко проявлять свою любовь во время близости, но куда сложнее научиться её проявлять в мелочах каждый день. Способов проявить заботу и чувства великое множество. Например, если мужчина при каждой возможности встречает свою женщину с работы, это нужно ценить. Женщина, в свою очередь, может каждое утро готовить своему партнеру завтрак. Залог успешных отношений — постоянная забота друг о друге.
3. Согласие друг с другом в важных вопросах
Психологи утверждают, что залог успешных отношений — согласие партнеров в таких вещах как религия, деньги, способы воспитания детей и количество детей, отношение к браку и совместному проживанию. Чем больше у партнеров совпадений по этим параметрам, тем больше будет вероятность успеха совместного союза.
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4. Снисходительность
Чем больше в отношениях понимания и снисходительности, тем дольше и крепче будет союз. Даже если партнер подвел вас, например, опоздав на важную встречу, не спешите устраивать ссору. Нужно спокойным тоном выяснить причину опоздания и дать понять, какие чувства вызвал у вас данный поступок. Далее вместе обсудите способы, с помощью которых можно избежать подобных ошибок в дальнейшем. Если изменений не последует, то стоит задуматься, нужно ли оставаться с таким человеком.
5. В отношениях нет фразы "Ты мне должен!"
Когда человек любит, он не ждет от вас ничего взамен за свою заботу или поступки. Партнеры не должны считать, кто и сколько раз помыл посуду, сходил погулять, потратил денег или многое другое. Например, если вы приготовили вкусный ужин на двоих, не стоит кричать, что в следующий раз будет очередь партнера. Запомните — забота должна быть безвозмездной, и ведение счета стоит исключить.
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6. Совместное решение проблем
В крепких отношениях трудности не откладываются на потом, а совместно решаются. Это укрепляет отношения и сближает партнеров. Но, если ваш спутник оставил вас наедине с проблемой, стоит задуматься над тем, ваш ли это человек.
Фото: fazarosta. com