Как понять, что вы готовы стать родителями

Говорят, что рождение ребенка укрепляет брак. Но на самом деле, если отношения в паре не очень хорошие, то с появлением младенца они могут ухудшиться. Есть определенные признаки, которые дают возможность понять: готова ли семья к рождению ребенка.

Не стоит сбрасывать со счетов объективные причины, благоприятные для появления первенца - собственная квартира, высокооплачиваемая работа. Но помимо этого есть более важные нематериальные факторы, свидетельствующие о том, что супруги станут хорошими родителями.

Комфортно жить вдвоем

В гармоничном браке люди испытывают душевный и физический комфорт, они находят общий язык в мелочах и крупных планах. У них сложился одинаковый взгляд на денежные расходы, они решили, как каждому совмещать работу с семейными делами.

Это признаки того, что супруги в определенной степени готовы стать удачными родителями. Когда пара ладит между собой, то и в воспитании ребенка у них будет одинаковый подход.

Единая система воспитания, позитивный эмоциональный фон в семье для малыша гораздо важнее качественных памперсов и модной коляски. В гармоничных семьях ребенку не сложно преодолевать традиционные проблемы взаимодействия с окружающим миром и с собой, им легче адаптироваться к действительности. А таким родителям комфортно в своем новом образе.

По душе родственники супруга

Малыш приходит не только к родителям. Он становится членом целых двух родов, с ним будут общаться родственники обоих родителей. Через них у ребенка сформируется представление о своем роде, а благодаря ему - о себе. Если супруги дружат со всеми родственниками, то будущим детям очень повезет.

Ощущение единства со своим родом - хорошая профилактика большинства проблем родителей и детей, детских неврозов. Если между родственниками нет согласья, то с рождением ребенка конфликт усугубляется, и в первую очередь - между супругами.

Не радует перспектива «посидеть» с чужими детьми

Отношение бездетных супругов к чужому ребенку лишь в малой степени характеризует их как будущих родителей. Если у них не вызывают умиление другие дети, а просьба друзей посидеть с чадами вызывает беспокойство, то возможно, они трезво смотрят на родительство. Кроме того, это показатель того, что супруги - ответственные люди.

Когда они станут родителями, то испытают меньше разочарований от изменившегося образа жизни, будут лучше понимать свою миссию в продолжении рода.

Постоянное саморазвитие

Когда супруги живут полноценной жизнью, увлечены работой, хобби и в личных отношениях ощущают потребность для новых открытий - это хорошие показатели для родительства. Оно станет для них сферой расширения личных возможностей, движением вперед в границах семьи.

Если пара ждет, когда для малыша появится время, то нередко принимает за этот период охлаждение чувств или профессиональный застой. В таком случае рискованно становиться родителями, даже при хорошем материальном положении.

Все дело в том, что идеальные родители готовы к рождению ребенка не скуки ради и не потому, что поставили свои интересы на последнее место. Это те люди, рядом с которыми ребенок захочет стать полноправным взрослым, таким, как его увлеченные жизнью родители.

Они делают что-то «для детей»

Супруги живут вдвоем, но хранят любимые игрушки своего детства для своего ребенка. Выбирая в магазине шкафчик, муж предлагает модель без острых углов, чтобы не травмировать будущего ребенка.

Это не блажь, а осознанный настрой на рождение первенца. Когда супруги ориентируются на будущее счастливое родительство, то у них есть все шансы на успех.

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Фото: clutch.ua