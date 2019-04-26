Почему положительному мужчине сложно найти свою половинку

Зрелые холостяки озабочены поиском достойной спутницы жизни не меньше одиноких женщин. Они считают, что хорошая жена — редкий случай. Какие трудности встречаются на пути мужчины в поисках своей половины?

Ставит конкретную задачу

По внешнему поведению мужчины невозможно догадаться, что он пребывает в поиске женщины. А у него нет желания признаваться окружающим, что у него никого нет, так как возникает повод для назойливых вопросов и лишних советов. Поэтому холостяк среднего возраста невольно ведет себя так, чтобы никто не догадался, что он одинок, но хочет найти свою половинку.

Если свободная женщина всегда готова к встрече со своей судьбой, то мужчина к задаче "шерше ля фам" относится как к конкретному делу, которое можно отложить на отпуск. Если в это время подходящая женщина ему не встретилась, то при других обстоятельствах он, вероятнее всего, пройдет мимо нее. А зря, вести работу в этом направлении нужно постоянно.

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Не в силах изменить привычки

К этому времени уже распалась беззаботная компания друзей, в которой можно было легко познакомиться с девушкой. Все давно женились. А у холостяка к тому же не так много времени, то нужно купить продукты, то приготовить ужин. На выходные запланирована рыбалка или футбольный матч с друзьями. Так и проходит жизнь порядочного мужчины, и не возникает мысль разместить объявление на сайте знакомств, стать прекрасным принцем, и перевести поиск избранницы в новое качество.

Мечтает о хозяйке, а заглядывается на красивых

И это вполне естественно. Ведь женщины не разгуливают по городу с дымящейся кастрюлей борща — как узнать прекрасную хозяйку? Поэтому взгляд мужчины притягивают красотки. При этом под это понятие не всегда попадает сногсшибательная красавица, его внимание вполне может привлечь очаровательная улыбающаяся особа с приветливым лицом.

Зато большинство реальных знакомств с ровесницами у зрелого мужчины не состоится из-за строгого выражения их лиц, на которых написано: "Я серьезная женщина".

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Считает, что все достойные замужем

Мужчина уже давно один, поиск надежной женщины от случая к случаю ни к чему не привел. Даже спонтанная попытка интернет-знакомства не дала результат. А каждая новая встреча заканчивается разочарованием и крепнет убеждение, что все достойные дамы давно замужем. Если из пяти попыток знакомства ни одна не закончилась серьезными отношениями, значит заниматься поиском бесполезно — так считает мужчина, а они от природы реалисты.

Растет число соперников

Если мужчине надоели случайные встречи, то свою избранницу он начинает выбирать сверхтщательно. В итоге практическая сторона переходит в теоретическую.

Вместе с тем рядом со зрелым холостяком пребывают в процессе поиска более молодые и привлекательные конкуренты. Пока он с горечью анализирует ситуацию, молодость занимает места охотников за лучшими девушками. И одинокий зрелый мужчина в состоянии депрессии прячется в свою раковину, то есть в квартиру. Ведь его фигура и шевелюра уже не те, что в молодости.

Мужчины нередко переносят возрастные кризисы более остро, чем дамы, и поиску единственной это очень мешает.

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Ждет особого знака

С одной стороны, мужчина отвык от реальных отношений, а с другой стороны — теоретически давно к ним готов. Чтобы сделать первый шаг, мужчина и женщина в силу возраста и опыта имеют равные права. Но у женщины развито воображение, поэтому приметив интересного мужчину, она через минуту уже видит его с ребенком на руках и свадебные фотографии на стене. Поэтому дама способна глубоко заинтересоваться мужчиной.

В отличие от женщин, представители сильного пола привыкли опираться на факты. Поэтому мужчинам необходим конкретный знак для начала реальных отношений. И холостяк встретит ту особу, которая подаст ему знак в виде улыбки или заинтересованного взгляда, или еще какой-нибудь.