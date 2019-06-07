Одиночка - далеко не неудачник

В обществе более доверительно относятся к семейным парам, чем к одиноким людям. Супругам легче получить скидку, снять жилье в аренду, взять кредит в банке. Тем, кто в силу разных обстоятельств или по собственному желанию живет один, сочувствуют и считают неудачниками. Но факты опровергают общепринятое мнение.

Отношение к спорту и близким

Свободные люди тратят больше времени на занятия фитнесом, танцами, спортом. Это объясняется тем, что у них нет проблем со свободным временем и есть возможность посвящать его себе. Кроме того, замечено, что те, кто находится в разводе тоже обладают более спортивной фигурой, чем женатые.

Статус замужних женщин отличается предрасположенностью к лишнему весу. Так считает американский социальный психолог Белла Де Пауло. Она за годы своей деятельности изучила многочисленные научные труды о влиянии брака на степень счастья и физическую форму людей. Впрочем, это наблюдение касается и женатых мужчин.

Свободные люди более чутко и внимательно относятся к близким и друзьям, чем женатые. Они поддерживают с ними теплые, тесные отношения, чаще заботятся о родственниках. Те, кто состоит в браке, большую часть времени проводят в обществе своей половины и видят поддержку и понимание в своем супруге. Примечательно, что у разведенных людей моментально увеличивается круг общения.

У одиноких гораздо больше доверенных людей, чем у супружеской четы, потому что состоящие в браке лица обычно доверяют решение важных дел своей половине либо близким родственникам. А у свободного человека достаточно времени для того, чтобы построить прочные и доверительные отношения с друзьями и приятелями.

Социальная активность и финансовая сторона

Для свободных людей характерна более высокая степень социальной активности, нежели для семейной пары. Отсутствие супруга и потребность помогать нуждающимся, общаться с людьми, направляет одиночек в ряды волонтеров. Из них получаются активные благотворительные деятели.

Немаловажной является финансовая сторона вопроса. У одиночек больше перспектив для достойного и высокого заработка. У них нет необходимости учитывать мнение супруга. Они имеют возможность свободно менять рабочее место, жилье, искать более выигрышные варианты. Свободных людей не ждут дома по вечерам, поэтому они могут спокойно задерживаться на работе, более продуктивно трудиться и активнее продвигаться по карьерной лестнице. Либо заняться собственным бизнесом.

Одинокие люди более свободны в обращении с финансами. Все, что заработали, они тратят по своему усмотрению и редко нуждаются в кредитах. Ведь легче обеспечить себя одному человеку, чем семейной паре с детьми.

Здоровье и саморазвитие

Свободные люди в меньшей степени испытывают дискомфорт от одиночества, чем имеющие пару. Распространено мнение, что люди не состоят в браке, потому что им никто не предложил руку и сердце. И практически никто не рассматривает другую ситуацию - они никого не выбрали или им просто нравится быть в своем обществе.

Одиночки имеют больше возможностей для восстановления и эффективной деятельности. Они могут лечь спать, когда захотят, хоть в 21.00 или вообще целый день не вставать с постели, если накануне много работали. Потому что их время не поглощают супруги, дети, другие родственники и домашние дела. Кроме того, рядом со свободным человеком никто не храпит и не мешает спать.

А еще одинокие люди могут больше времени уделять саморазвитию, а значит они будут разносторонними личностями, которые интересны окружающим. Следовательно, их круг общения пополнится новыми содержательными людьми, а жизнь станет еще увлекательней.

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