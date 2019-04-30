Гороскоп удачи на май 2019 года для всех знаков Зодиака

Последний весенний месяц принесет удачу в жизнь большинства знаков Зодиака. Узнать, какие подарки приготовили звезды для каждого из них, можно ознакомившись с нашим традиционным ежемесячным гороскопом удачи.

Овен. Представителям этого знака в мае будет вести в делах любовных. А вторая часть месяца будет успешной в финансовом плане, деловых переговорах и построении карьеры. Самыми удачными днями станут 4, 8, 14, 16, 22 и 29 мая, когда у вас все задуманное осуществится. Все важные вопросы старайтесь решать именно в эти даты.

Телец. В первой части мая астрологи рекомендуют Тельцам полноценно отдохнуть, набраться новых сил. Повезет им во второй и третьей декаде месяца, когда все задуманные дела успешно реализуются. 18, 23, 26 мая самые плодотворные дни.

Близнецы. Фортуна повернется к вам лицом 3, 8, 11, 19, 21 и 30 мая. В эти дни может повести в азартных играх, лотереях. В этом месяце вы приобретете бесценный опыт, который поможет вам в дальнейшей жизни, а также продвижении по службе.

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Рак. Звезды рекомендуют вам кардинально изменить собственную жизнь. Перемены лучше всего начать в мае, а именно — 4, 9, 13, 20, 28 числа. В эти дни Фортуна будет благоволить во всех начинаниях, все запланированное непременно сбудется.

Лев. Не самый удачный месяц предстоит пережить Львам. На их голову свалятся различные проблемы, которые им предстоит устранять. На удачу рассчитывать не стоит, нужно полагаться только на собственные силы. От того, справитесь ли вы с проблемами или нет, будет зависеть ваше будущее.

Дева. Последний весенний месяц станет удачным для Дев во всех начинаниях. Представители этого знака будут по достоинству оценены на работе, любимы своей второй половинкой, они будут самосовершенствоваться и развиваться. Лучшие дни в этом месяце для Дев — 5, 7, 10, 15, 17, 25 и 27 мая. В эти дни сбудется, даже, несбыточное.

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Весы. Наступающий месяц для Весов будет в какой-то мере переломным. Придется переосмыслить свои жизненные ценности и приоритеты. В результате всего этого вам удастся подкорректировать ситуацию 2, 9, 12, 21, 29 мая. Эти дни станут фартовыми.

Скорпион. Потребуется много сил и энергии для того, чтобы реализовать все то, что вы задумали в мае. В этом месяце Скорпионам выпадет лотерейный билет, который необходимо реализовать на 100 %. Лучшие даты для этого — 1, 3, 14, 26 м 31 мая.

Стрелец. Взлеты и падения ждут Стрельцов в мае. В сложные моменты они могут рассчитывать не только на помощь близких людей, но и сами звезды будут оказывать им поддержку. Фортуна заскочит в гости к Стрельцам 6, 12, 19, 29 мая. Не пропустите ее.

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Козерог. Начнется месяц весело. Вы будете частым гостем в различных компаниях, где алкогольные напитки будут литься рекой. Зато вторую половину месяца придется прожить с проблемами. Повезет в этом месяце только трижды — 16, 25, 30 мая.

Водолей. Внимательно в мае относитесь к финансам, чтобы избежать различных проблем. Месяц будет не из простых, но если не выпускать ситуацию из-под контроля, то можно самостоятельно справиться со всеми невзгодами. Фортуна будет на вашей стороне 1, 8, 19, 21, 28 мая. Постарайтесь все значимые дела вынести именно на эти даты.

Рыбы. Попытайтесь прошлое оставить в прошлом, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Удачных дней в мае будет не так много, но распорядиться ими нужно грамотно. На везение и поддержку небесных светил можете рассчитывать 6, 11, 22, 29, 31 мая.