Гороскоп удачи на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака

Удача очень ванна в жизни каждого человека. Чтобы узнать, посетит ли она вас на новой неделе, ознакомьтесь с еженедельным гороскопом удачи для всех знаков Зодиака.

Овен. Семь дней предстоящей недели никак удачными для вас назвать нельзя. Проблемы будут преследовать вас одна за одной, лишь к выходным ситуация стабилизируется. Удачные дни — 4 и 5 мая принесут вам стабильность и спокойствие.

Телец. Рассчитывать на удачу следует только 1 и 3 мая. Эти дни можно насытить всевозможными делами, которые требуют участия высших небесных сил. В среду и пятницу вам непременно повезет.

Близнецы. На стыке двух месяцев Близнецам не стоит рассчитывать на покровительство небесных сил, а лучше понадеяться на свои собственные. Неделя не сулит удачи в делах, а вот в личной жизни Фортуна может преподнести приятный сюрприз 4 мая.

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Рак. В жизни Раков все стабильно и прекрасно. Вы любите сами и любимы, поводов для беспокойств нет никаких. Выходные дни лучше всего провести с любимым человеком, насладившись обществом друг друга. Удачные дни — 2 и 5 мая.

Лев. К сожалению представителям этого знака не приходится рассчитывать на благосклонность Фортуны на этой неделе. Звезды отвернутся от вас, поэтому рассчитывать необходимо только на собственные силы.

Дева. Неделя получится удачной во всех смыслах. Повезет не только в делах, но и в личной жизни. Вас ждут встречи с интересными людьми 1, 3, 4 и 5 мая. Вы узнаете много нового и интересного, обогатитесь новыми знаниями.

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Весы. Астрологи утверждают, что представителям этого знака повезет в деловой сфере. Будут заключены важные договора, подписаны новые контракты, которые сулят вам финансовую выгоду. Лучшие дни — 29 апреля и 4 мая.

Скорпион. Первая половина недели не принесет ничего хорошего, а вот вторая будет более насыщенной и удачливой. Вам поступит предложение, от которого трудно будет отказаться. 3 и 5 мая повезет в отношениях.

Стрелец. Рожденные под этим знаком могут рассчитывать на удачу 30 апреля и 4 мая. Эти два дня помогут вам разобраться с проблемами и заложить прочный финансовый фундамент на будущее.

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Козерог. Новую неделю можно назвать полностью провальной во всех сферах. В любви вас ждет расставание со второй половинкой, в бизнесе неудачные капиталовложения, в дружбе — предательство. Чем-то вы прогневили Всевышнего, что он послал вам такие испытания.

Водолей. Представители этого знака должны рассчитывать на собственные силы. Везение будет редким гостем и посетит Водолеев в эти семь дней лишь однажды — 2 мая. Этот день может стать вашим бенефисом в отношениях с противоположным полом.

Рыбы. Если вы запланировали какие-то значимые покупки, то лучше отправиться на шопинг 1 и 4 мая. В эти дни будут наивысшие скидки, а приобретенные вещи прослужат очень долго. Остальные дни удачи не сулят.

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