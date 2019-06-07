Супружеская измена всегда вызывает бурю негативных эмоций - ярость, возмущение, огорчение. Если такой поступок причиняет боль второй половине, то почему так происходит? Психологи выделили несколько категорий людей, предрасположенных к супружеским изменам. И это научно обоснованный вывод в книге «Секс: от нейробиологии либидо до виртуального порно».

С богатым эротическим опытом

Авторы уверяют, что чаще всего заводят любовниц/ков те, кто имеет опыт измен своей паре, а также люди с большим количеством добрачных сексуальных партнеров.

Иными словами, измена - это привычка, которая приходит с опытом. Чем больше было измен раньше, тем больше их будет потом. Чтобы себя защитить от страданий в будущем, стоит вызвать своего избранника на откровенный разговор, чтобы он рассказал об эротическом анамнезе. Но не стоит рассчитывать, что партнер расскажет чистую правду.

Любители интернета

Востребованность интернета сделала из него дополнительный источник искушения. Авторы книги считают, что примерно 30% интернет-пользователей пользуются сетью для того, чтобы удовлетворить свое сексуальное возбуждение - просмотреть порно или заняться поиском партнера для секса.

65% тех, кто искал партнера в интернете, в действительности вступили в половой контакт с теми, кого нашли в сети. При этом половина этих людей не пользовалась презервативом, почему-то решив, что сомнительному интернет-знакомству можно доверять.

Если стали жить вместе до брака

Сложно сказать по какой причине к сожительству относятся более легкомысленно, чем к браку. Почему-то, если супруги стали жить под одной крышей до свадьбы, они чаще изменяют своей половине.

Относятся к сексу как к спорту

Намного чаще других склонны к изменам те, кто более легко относится к сексу и не считает важной составляющей эмоциональную близость. Для них все также просто, как выполнение утренней гимнастики.

Если родители изменяли друг другу

У людей, которые воспитывались в семьях, где мать и отец изменяли друг другу, риск пойти налево повышается в два раза, в сравнении с добропорядочными семьями или с теми, где факт измены не выплыл наружу.

Если минимум общего с половиной

Чем теснее пара связана между собой, тем меньше желания пойти налево. Если у супругов общие взгляды, интересы и даже общее прошлое (одноклассники или сокурсники по вузу), то они тоже редко изменяют друг другу.

Отношение к религии

Если муж и жена погружены в религиозную жизнь, то маловероятно, что они поддадутся соблазну завести любовницу/ка. Потому что на первом плане у них будут духовность, высокие моральные качества.

Тревожные и подверженные стрессам

Склонны к изменам и те люди, которые находятся под стрессом высокой степени или пребывающие в тревожном состояниям, наркотической или алкогольной зависимости.

С неустойчивым типом привязанности

Личности, которым в детстве хватало родительской заботы и личного пространства, выросли с надежным типом привязанности. Они способны построить здоровые отношения с противоположным полом, так как привыкли доверять близким, сохраняя при этом самостоятельность.

В книге авторы выделяют также три ненадежных типа привязанности.

К первой категории относятся те, у кого сформировался тревожный тип привязанности. Они не доверяют ни себе, ни окружающим и зачастую им необходимы подтверждения хорошего к ним отношения.

Личности с избегающим типом сделали вывод из своего детства, что ждать заботы не безопасно, это вызывает разочарование, поэтому заранее стараются держать всех на расстоянии.

Люди с амбивалентным типом привязанности то льнут к своему окружению, то отдаляются от его.

Если муж и жена доверяют друг другу и не ущемляют личное пространство, то они гораздо реже склонны к изменам - резюмируют авторы книги.

Читайте также: Ученые выяснили, какие женщины склонны к изменам





Фото: www.allwomens.ru